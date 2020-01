Bartók: "Irún es uno de los mejores sitios de Europa para aprender"

El Bidasoa-Irun ha presentado a su último fichaje para lo que resta de temporada, el lateral internacional hungaro Donat Bartók. "Operación sencilla para nosotros porque tesncindio contrato y lo miramos para la siguiente temporada, pero se ha dado la circunstancia de que lo hemos podido fichar esta temporada. Así que ganamos tiempo y su rendimiento será mejor en la temporada que lo queríamos. Estuvimos mirando el pasado verano cuando miramos un zurdo y no surgió la posibilidad que ahira si ha salido. Va a ser bueno para las dos partes y nos alegra mucho. Va a dorar al equipo de mucha otencian física al bidasoa y esperemos que vaya creciendo con nosotros. Nos va a aportar desde el principio pero con nosotros va a mejorar mucho porque tiene mucha proyección. Tiene mucho presente y un enorme futuro", ha señalado el presidente bidasotarra, Gurutz Aguinagalde.

Después, ha comparecido el protagonista, Donat Bartok.

-Contento. "Estoy muy feliz y encantado de la bienvenida en Irún gente muy amable y el equipo ha sido muy bueno después de empezar el europeo. Me alegro mucho de estar aquí y espero luchar mucho en liga y champions. Veo que hay muchas cosas para aprender u por eso estoy aquí, y en europa es uno de los mejores sitios para aprender y coger experiencia".

-No lo dudó. "En serio, cuando escuché que Bidasoa estaba interesado en ficharme ya no quería saber más ofertas porque estaba interesado en esta liga y en el país vasco, porque lo que hacen muy bien aquí no lo hacen en ningún otro lado. Después de Alemania es totalmente diferente".

-Adaptación. "Intentamos poco a poco. En el primer partido no voy a ser tácticamente el mejor eso tar un poco y con el tiempo. Pero intentamos con las cosas más fáciles y claras y espero que en unos meses podré jugar en mi nivel y estar tácticamente preparado aunque sea al 80%".

-Qué sabía del Bidasoa. “La historia lo primero, porque Bidasoa tradicionalmente tiene balonmano a alto nivel y el punto dos es que es un equipo que tiene un proyecto que crece muy rápido. Y de eso puedo pensar y lo veo ahora también que la gente ama mucho el balonmano, la gente que está en el bidasoa trabaja mucho para que el sueño sea una realidad. Y esta mentalidad me gusta mucho.

-Cómo se define. "Espero que en una semana lo podamos ver. Es difícil poder decir cosas de ti mismo. Estoy absorbiendo cosas con mucha mentalidad y fuerza porque intento ir al 100% siempre en la pista para meter goles y ganar partidos. Las otras cosas todo el mundo lo va a ver en unas semanas".

-También aporta en defensa. "Me gusta defender, estar en sistema es importante y eso se mejora con el día a día para ser parte del grupo. No solo ver un buen defensor sino ser un jugador de equipo".

-Objetivos. "Es difícil decir algo, pero ganar todos los partidos. Coló irun está en vías de los sueños, en esos partidos ya no hay objetivos reales, sino objetivos para mejorar y aprendiendo para el año que viene".

-Adaptación a Irún. "Me han recibido muy bien. Nunca he tenido un recibimiento tan bueno como aquí en Irún. Miedo no tengo a adaptarme, la única cosa que me preocupa es que la gente me conozca como soy, pero eso llega con el tiempo y eso no va a ser un problema".