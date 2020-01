El comercio de Cazorla se tira a la calle en defensa del olivar

La comarca de Cazorla se ha volcado con los agricultores y los intereses del olivar. El cierre de los comercios, polígonos industriales y servicios mínimos en ayuntamientos. Almazaras y cooperativas mostraban la inactividad absoluta porque en Cazorla con un seguimiento del 90 % realizaron una marcha de apoyo en toda regla. El cese de actividad comercial fue seguido en Peal de Becerro al 85 %, al 100 % en municipios como Chilluévar o Santo Tomé, La Iruela o el 70 % en Huesa. Salvo el caso extraño de Pozo Alcón que optó por no secundar el cierre. Un centenar de Tractores y varios cientos de vehículos se incorporaron al corte de la carretera de Torreperogil.

La comarca de Cazorla ha bajado las persianas con rotundidad para lanzar el mensaje alto y claro de que si el olivar se muere arrastrará tras de sí el resto de modos de vida. Así lo han visto los comerciantes cazorleños. “Apoyamos con este cierre porque esto nos incumbe a todos desde las cafeterías, peluquerías o el pequeño comercio “ha dicho Pilar Puentes portavoz del sector del comercio en la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla (ACEC). “Cuando la cosecha va bien lo notamos todos y nos influye a todos, y si el olivar se hunde nos hundimos todos”, concluye.

El alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez ha acudido en su propio tractor / MJBayona

Más de 70 tractores partieron desde Peal de Becerro en la convocatoria organizada por la cooperativa Encarnación. En uno de ellos el alcalde David Rodríguez como un agricultor mas, que ha puesto de relieve “hay que volcarse con este problema y no podemos seguir hablando de solucionar el despoblamiento de nuestros municipios cuando estamos en el umbral de pérdidas en la agricultura”. Y de esta manera no se puede frenar el éxodo de población en las zonas rurales “y a los políticos no se nos puede llenar la boca de pedir a los jóvenes el relevo generacional en estas circunstancias”.

Mas de 70 tractores partieron esta mañana desde la SCA Encarnación de Peal de Becerro / MJBayona

En Quesada el presidente de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales, José Tomas Fernández comenta que se ha lograd el máximo seguimiento “realizamos la convocatoria por WhatsApp y la respuesta fue inmediata y masiva”.

También se han hecho frente común las tres denominaciones de origen de la Provincia. En concreto desde la D. O. P. “Sierra de Cazorla”, su gerente Emilio Tíscar comenta que en los 20 años de existencia de la denominación siempre ha habido crisis de precios que no se estabilizaban “pero desde luego cada vez son más acentuadas que tienen a muchos olivareros inmersos en serias dificultades para la recogida de esta cosecha”, o muchas que se quedan sin recoger. Poniendo por delante el importante esfuerzo que se ha hecho en torno a la calidad “las inversiones en las cooperativas han sido muy grandes para producir un aceite de mayor calidad”.

Ayuntamientos como el de Peal de Becerro solo han ofrecido servicios mínimos / MJBayona

Por otro lado, continua Tíscar “resulta inexplicable no solo por la oferta y demanda sino como para los gráneles hay una bajada de precios que no está en relación con la demanda del producto”.

Es necesario estabilizar los precios con los mecanismos adecuados que por otro lado no suponga, como ya ha ocurrido, que los gráneles superasen los tres euros “algo que dificultaba la venta de los envasados”. Por encima de todo seguir inculcando que el producto merece el precio que tiene diferenciándolo claramente de otro tipo de grasas.