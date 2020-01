El Gato de Almenara fue un león.

El Valencia jugó con fuego y no se quemó por Jaume Doménech. No sé si se han dado cuenta pero el Valencia está a dos partidos de volver a jugar una final de la copa del rey. No estoy muy seguro si Peter Lim estará contento o no. El que seguro que sí lo está es Jaume que ayer fue el que verdaderamente metió al Valencia en los cuartos de final de la copa del rey parando los dos primeros penaltis. Desde Valladolid a finales de diciembre al equipo no le sienta bien jugar fuera de casa.