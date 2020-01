Más y mejor inglés en la escuela pública

Aunque me repita más que el ajoaceite, me veo en la obligación de insistir en la enorme y urgente necesidad de impulsar de una vez por todas la enseñanza del inglés en la educación pública de nuestra Comunitat.

Aún reconociendo los notables avances de los últimos años, seguimos a años luz de lo que se hace en otras comunidades y ya no digo en otros países. Si nuestros gobernantes no hacen de esto una prioridad, nuestros niños y jóvenes estarán condenados a afrontar su futuro en clarea desventaja algo que será más evidente entre las familias que no pueden permitirse colegios privados, clases particulares con profesores nativos o estancias en el extranjero, es decir, agrandando cada vez más la brecha social.

Enseñar un buen nivel de inglés en la escuela pública es de lo más progresista que puede hacer un gobierno.