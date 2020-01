Avelino Corma, sobre el cambio climático: "Sabíamos lo que iba a pasar y no hicimos caso"

Avelino Corma, galardonado en los Premios Príncipe de Asturias y también en los Premios Rey Jaume I, entre otros muchísimos reconocimientos internacionales, ha estado en el programa 'Hoy por Hoy Locos por Valencia' para hablar de algunos asuntos de actualidad, justo después de recibir la Medalla de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica de Zúrich. Otra muestra de su enorme prestigio: “El componente más importante es trabajo, trabajo y trabajo, y luego tener un buen equipo. Nunca es el resultado de una sola persona”.

Avelino Corma nos ha recordado sus primeros acercamientos a la química: “En Moncofa iba con mi padre al campo, mi misión era poner un círculo alrededor de los naranjos para protegerlos de los caracoles, y se me ocurrió producir yo mismo el compuesto que los mata a partir de metanol. No me salió bien, pero fue mi primer experimento. La verdad es que me gustaba más la Física, pero como mi familia no tenía recursos, pensé que con la Química tendría más salidas”.

Avelino Corma ha centrado sus investigaciones en el ámbito de los catalizadores: “Las reacciones químicas son muy lentas, con los catalizadores no solo aceleramos el proceso, sino que lo hacemos selectivo y evitamos que la reacción produzca otros residuos no buscados. Con esto cuidamos el medio ambiente”.

Corma fue el fundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), desde el campus de la UPV, el pionero de los centros mixtos de investigación, y del que han salido alrededor de doscientas patentes. Un éxito que contrasta que la escasa inversión pública en investigación: “La Administración lo que debe hacer es facilitar la labor de investigación, y en estos momentos no lo está haciendo. No sólo porque no pone recursos, sino porque las trabas administrativas son muchas. Resulta que la proliferación de casos de corrupción ha provocado una avalancha de leyes para impedirla. Al corrupto le da igual, porque se busca la vida para sortearlas, pero a los que queremos trabajar e investigar, nos complican mucho la vida”.

¿Esperanzado con que las cosas cambien con el nuevo gobierno?: “Espero que sí, empujaremos en esa dirección, pero hay que ver para creer”.

Con Avelino Corma hemos hablado también del cambio climático, y de algunas de sus consecuencias, como la devastadora borrasca Gloria: “Hace ya mucho tiempo que se está advirtiendo de que esto iba a pasar, y no se hizo mucho caso. Ahora queda claro que este cambio avanza más rápidamente de lo previsto, por lo que en la ciencia los procesos que generen pocos residuos ya son absoluta prioridad. No sé cuánto tiempo tenemos, setenta o cien años, pero sí que no debemos simplificar con mensajes como el de los vehículos eléctricos, cuya fabricación contamina igualmente. Habría que empezar a corto plazo, por ejemplo, con la eliminación de las centrales térmicas de carbón y sustituirlas, aunque sea por otro hidrocarburo fósil, como gas natural. La disminución de CO2 sería enorme, más que con los cambios de automóvil”.

Biografía

El Profesor Avelino Corma en su laboratorio / Cadena ser

El Profesor de Moncófar, Avelino Corma, desarrolla su labor científica en el Instituto de Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), centro de investigación mixto creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Durante los últimos treinta años ha desarrollado su trabajo de investigación en Catálisis Heterogénea tanto básica como aplicada en colaboración con diversas empresas. El Profesor Corma es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas. Ha publicado más de 1400 artículos en revistas internacionales, ha escrito tres libros y numerosas revisiones. Es miembro del Comité de Edición de las revistas más importantes en el campo de la catálisis, es autor de más de 200 patentes de invención.

Entre las decenas de galardones con que ha sido reconocido cabe destacar el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011), el Premio de la Amistad del Gobierno Chino (2017), el Premio Nuevas Tecnologías Rey Jaime I (2000), la Orden del Mérito Civil de España y la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011).

Además, ha sido investido doctor honoris causa por las universidades de Utrecht, Técnica de Múnich, Jaume I de Castelló, València, Ruhr Bochum, Alicante, Ottawa, Tecnológica de Delft, Bucarest, Jaén, Cantabria, Córdoba, la UNED y por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia).

Esta misma semana el Instituto para la Química y la Bioingeniería (Institute for Chemical and Bioengineering, ICB) de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH, Suiza) le ha concedido la Medalla de Ingeniería Química ETH Zurich 2020.