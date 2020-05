Guirao: "No soy un político profesional"

José Guirao Cabrera (Pulpí, 1959) ha dejado de ser diputado socialista por la provincia de Almería después de presentar ayer su renuncia al cargo en el Registro del Congreso de los Diputados.

Fue hace poco más de dos semanas cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió prescindir de él como ministro de Cultura y Deporte y optó por un perfil más político, el de José Manuel Rodríguez Uribes, dirigente socialista a nivel nacional.



La renuncia de Guirao Cabrera ha sorprendido en las filas socialistas después de que la pasada semana fuera designado como miembro de la Diputación Permanente del Congreso.



A los pocos minutos de conocerse la decisión del diputado socialista, José Guirao concedió una breve entrevista al informativo ‘Hora 14’ de la Cadena SER en Almería.



“He sido diputado y he estado encantado con representar a mi provincia y de participar en el proyecto. Yo no soy un político profesional o con aspiraciones a serlo, sino que esta incursión en la política estaba relacionada con que estaba trabajando en la materia que conozco y que me gusta, la cultura. Una vez que eso ha pasado, yo creo que lo más natural, lo más normal, lo más higiénico, es volver a mi actividad cotidiana”, comenzó diciendo el que ha sido ministro de Cultura y Deporte durante año y medio, aproximadamente.



Además de recordar que cuando aceptó la cartera ministerial, a mediados de junio de 2018, “estaba trabajando en la actividad privada, en la gestión cultural, que es lo que me gusta y es lo que he hecho siempre”, apostilló, en la citada entrevista radiofónica, que “en la política, el tiempo que estamos, tenemos que dar ejemplo de que uno está para unas cosas y no tiene que estar para todo”.



Desde hace dos semanas, José Guirao no para de recibir muestras de apoyo por la labor realizada como ministro de Cultura y Deporte. El ya exdiputado socialista se mostró “enormemente agradecido”. “Todo el mundo ha estado muy cariñoso y muy agradable. Ahora estoy en la fase de descansar un poco y ver cómo abordo el futuro”, aseguró el que ha sido cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de abril y noviembre de 2019.



Una vez que presentó ayer el escrito de renuncia como diputado, Guirao llamó ayer a su sustituto, el número 3 en la candidatura socialista, Indalecio Gutiérrez, asesor ahora en la Subdelegación del Gobierno, para comunicarle que dentro de unos días éste será nuevo parlamentario nacional.



“Le deseo todo lo mejor. Yo creo que lo va a hacer estupendamente. Tiene la capacidad, las ganas y la energía para hacerlo muy bien como diputado. Me alegro por él y por Almería”, dijo al referirse a Gutiérrez Salinas.

Por su parte, Indalecio Gutiérrez no escatimó elogios hacia José Guirao en otra entrevista en el informativo ‘Hora 14’ de la Cadena SER en Almería.

Así las cosas, sus primeras declaraciones fueron para “agradecer a José Guirao la labor que ha hecho como diputado por Almería. Con él, el PSOE ha ganado las dos últimas elecciones generales. Tenemos una buena relación”. “Estoy empezando a encajar mentalmente mi nueva responsabilidad. Tengo muchas ganas. Siempre he dicho - añadió - que soy un apasionado de mi tierra. Quiero muchísimo a Almería”.