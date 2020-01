Si quieres saber por qué ves " La isla de las tentaciones " pregúntale a tu córtex prefrontal

Vale, estamos de acuerdo. Por norma general sus participantes nos caen mal, nos divertimos y hasta alegramos con su supuesto ( ¿o tal vez fingido? ) sufrimiento, nos da envidia que sean tan guapos y además, como espectadores, somos perfectamente conscientes de que lo que estamos viendo no es la realidad, sino un montaje diseñado al milímetro a modo de comida rápida para nuestro apetitos más morbosos. Y a pesar de todo esto... seguimos viendo el programa, y gritamos " ¡¡Estefaníiiaaaaa!!!" a la mínima oportunidad

Si a ustedes (también) les pasa todo esto, no sean demasiado duros consigo mismos. No están solos. En realidad, prácticamente estamos predeterminados, como especie, para que hasta el más infame de los cotilleos pueda interesarnos, y hasta resultarnos útil para nuestra vida diaria. Cosas del córtex prefrontal. Y si no se lo creen, escuchen nuestra sección " Un paréntesis para ti" con la psicóloga, sexóloga y socióloga Blanca Torres

Posdata: Si además de todo esto, también se dejarían cortar un dedo porque Jennifer Aniston y Brad Pitt retomen su relación, no teman. Tampoco es demasiado grave. No busquen culpables: esencialmente, somos así