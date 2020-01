Djukic: "No hemos encontrado en el mercado nada que mejore lo que tenemos"

"Hemos estudiado el mercado y no vamos a fichar por fichar. No hemos visto nada que mejore lo que tenemos. Aquí hay muy buen equipo, con muy buen nivel. No nos obsesionamos ni nos volvemos locos. Si fichamos será por sustituir: si sale una pieza, la sustituiremos por otra". Así, con esta deportividad, asume Miroslav Djukic la incapacidad del Sporting para mejorar su plantilla en el mercado de invierno. El serbio, aparentemente convencido de sus argumentos, se resigna a que su equipo sea el único de la categoría que no fiche en la ventana que se cierra mañana a medianoche. Ni un reproche por parte de Djukic hacia Miguel Torrecilla, que en los últimos siete meses (según sus propios argumentos) no ha sido capaz de encontrar a ningún futbolista que suba el nivel de una plantilla que lleva todo el año coqueteando con los puestos de descenso a Segunda B.

En la rueda de prensa previa al desplazamiento a Tenerife, Djukic hizo una férrea defensa de su plantilla, incluyendo en su discurso algunos argumentos sorprendentes para los espectadores, como la defensa de Pablo Pérez como delantero centro nato (Djukic ni le contempla como mediapunta, a pesar de que el jugador se definiera así públicamente hace solo unas semanas) o la convicción de que las bandas están "muy bien cubiertas", incluyendo en la nómina de extremos a "Aitor, Manu García, Carmona y Traver".

La única salida que se ha producido hasta la fecha es la de Isma Cerro, cuya cesión al Badajoz ya se cerraba oficialmente esta mañana. El delantero Neftali sigue pendiente de resolver su futuro ("tiene libertad para negociar", decía Djukic, que ni le mencionó en su repaso de efectivos para la delantera) y la situación de Hernán Santana, según el entrenador, "depende de él". El técnico recuerda que hay "miles de casos" en los que un futbolista que no cuenta cambia radicalmente su rol en el equipo y admite que estaría "encantado de rectificar y pedir perdón".

El mercado estará pegando sus últimos coletazos mientras el Sporting esté jugando en Tenerife, donde Djukic parece dispuesto a mantener el mismo once que le ganó al Fuenlabrada. El técnico repite también convocatoria, dejando una vez más fuera de la lista a Borja López, Unai Medina, Hernán Santana, Neftali y el lesionado Carlos Cordero. Aspira el serbio a ver un Sporting "agresivo, que sea un bloque" y convertirlo en un equipo "que juegue igual en casa que fuera, yendo a por el rival desde el primer minuto".