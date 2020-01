"Se puede facilitar la vida de nuestros mayores incorporándoles tecnologías de uso sencillo"

El bastón que permite a enfermos de parkinson, alzheimer, demencias o ictus estar geolocalizados y conectarles con sus cuidadores y médicos ya tiene fecha de lanzamiento. Será a finales del próximo mes de febrero y tendrá un coste superior a los 700 euros. El dispositivo, ideado por la empresa gijonesa i4life, acaba de ser galardonado con el Premio EmprendedorXXI de Asturias.

Es el tercer accesorio creado que consigue reconocimiento en certámenes de innovación, siempre vinculados a la mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades neurodegenerativas. Su fundadora, Marián García Prieto, asegura que el objetivo es "agradecer a nuestros mayores lo que han hecho por nosotros facilitándoles la vida".

La empresa, que está alojada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, valora la dotación de 5000 euros que implica el premio pero, sobre todo, el acceso a un programa internacional de acompañamiento en Silicon Valley que incluye. García, que además es profesora en la escuela politécnica de ingeniería de Gijón, considera que el problema en Asturias es que no cree aún en su propia capacidad y no se vende bien. Otro de los mensajes es claro: los jóvenes tienen que ver que en este mundo globalizado no hay fronteras para el emprendimiento.