Alfredo Mendoza asegura que tienen el cartel del carnaval hace un mes

El concejal de festejos, cultura y policía del Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza, asegura que el consistorio hace un mes que dispone del cartel del carnaval. Sin embargo, no lo han hecho público porque están esperando "a tener el programa y tenerlo todo". En ediciones anteriores el cartel llegaba a presentarse en FITUR. "Este año no hemos podido llegar a FITUR, hemos tenido ciertos inconvenientes para sacar antes el cartel, aunque a FITUR no lo llevamos porque no se llevó ningún cartel de ningún municipio este año. Este año hemos querido que participe la Escuela de Arte Pancho Lasso y se nos ha dilatado el tiempo de selección", sin embargo, afirma que lo tienen seleccionado hace un mes. Además, en una entrevista en Hoy por Hoy Lanarote, el vicealcalde de Arrecife aborda otros muchos asuntos. Escuchala completa aquí: