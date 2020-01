El exitoso trabajo de Betty Dodson que podemos ver en Netflix

El viernes 24 de enero se estrenó “The Goop Lap” en Netflix. Seis capítulos sobre tendencias en bienestar muy variadas, donde sin duda destaca el tercero: El placer es nuestro.

Nuestra sexóloga de Bread and Sex, Almudena Martçinez Ferrer, comentaba que “Después de todas las acusaciones que ha tenido Gwyneth Paltrow por hacer un mal uso de la ciencia y de engañar al público, me daba miedo que el Betty Dodson quedara poco sólida. Llevo trabajando con Betty Dodson y Carlin Ross desde 2014 y sólo pensar que todo ese trabajo pudiera malinterpretarse me producía pavor.”

Sin embargo, considera el capítulo bastante divertido y pasan cosas importantes, como que se explica la diferencia entre la vagina (canal interno que conecta el útero con el exterior del cuerpo) y la vulva (parte externa). Se ven diferentes vulvas naturales, es decir sin haber pasado por el quirófano, de distintas formas y tamaños. Se ve a B. Dodson guiando a C. Ross a tener un orgasmo real en pantalla.

No habíamos visto antes vulvas y orgasmos reales en televisión o en el mainstream fuera de lo pornográfico. El capítulo es educativo y sensible y muestra de una forma muy real el Método Betty Dodson.

Salir en Netflix convierte un trabajo de casi de 50 años de Betty Dodson en un éxito absoluto. Hablar de vulvas, placer y orgasmo para una audiencia global significa cambiar el fututo de la relación con nuestro cuerpo y nuestro placer. Es un acto revolucionario.