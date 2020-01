Un pendrive fuenlabreño para no olvidar nuestra contraseña

PassWriter es el proyecto de un fuenlabreño, Enrique Cuesta, que puede alzarse con el certamen ‘Ciberemprende’ que convoca el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A finales de febrero, el Mobile World Congress de Barcelona acogerá la final (‘Demo day’) en la que los diez finalistas presentarán sus ideas y se elegirá el ganador.

Enrique Cuesta, en los estudios de 'Hoy por Hoy Madrid Sur' / SER Madrid Sur

“Es un USB que puedes llevar en tus llaves, con una conexión a un ordenador o móvil y que te permite escribir una contraseña difícil de recordar. Con esto queremos aumentar la seguridad y conseguir simplicidad a la hora de recordar”, nos ha contado.

Cuando en cualquier gestión nos pidan una contraseña podremos introducir el dispositivo y pulsar el botón del que dispone y automáticamente se escribirá la contraseña. “Vendrá de serie con una contraseña aleatoria compleja”, ha contado.

Hasta este miércoles, Cuesta ha reforzado “sus conocimientos y competencias para el desarrollo de sus iniciativas” en León junto con el resto de los finalistas y valora muy positivamente estas dos semanas.

"Los diez proyectos que accedieron a la incubadora y participaron previamente en las fases de mentorización y formación online resultaron seleccionados por un comité evaluador de un total de 30 presentados, valorando criterios de relevancia, innovación, escalabilidad, mercado, madurez y equipo promotor", según cuenta el INCIBE.

Estos 10 proyectos participarán en el Demo Day final del certamen, que se celebrará en Barcelona, el miércoles 26 de febrero, en el marco del Four Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress 2020, en el que se conocerá a los tres ganadores de las ayudas del certamen, de 8.000 euros, 6.000 euros y 4.000 euros.