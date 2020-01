"Dormimos con nuestros tres hijos en una misma habitación"

Varias familias acampan desde el miércoles ante el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y ahí seguirán, dicen, hasta que les den una solución.

Verónica Gomis, vive en el albergue municipal, tiene una hija de 12 años que ha dejado con su padre del que está separada porque dice "no es lugar para una cría". Quedó en paro y no pudo seguir pagando la vivienda de alquiler donde se alojaba. El pasado año, le concedieron una ayuda para un alquiler que tenía que buscar Verónica, el 27 de diciembre, cuando encuentra a la propietaria para ese alquiler, antes de que cumpliera el plazo de la ayuda, el ayuntamiento le responde que ha caducado y no puede contar con ella.

Vanessa Illesca y José Eugenio Pérez, tienen tres hijos de 6, 12, y 17 años; hace 3 años se quedaron sin trabajo y fueron desahuciados de la casa de alquiler en la que residían. Desde hace dos años, viven en un alojamiento temporal de emergencia que comparten con otra familia en el Parque del Sur y cada día tienen que llevar a sus hijos hasta el colegio situado en la Cruz del Humilladero. Los cinco miembros de la familia duermen en una misma habitación y dicen que ya no pueden soportar más esta situación.

Estos son algunos de los testimonios que los micrófonos de Hoy por Hoy han recogido ante el Instituto Municipal de la Vivienda donde están acampando.

Isabel Jiménez, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asegura que las ayudas que el ayuntamiento estaba concediendo se han cortado para 2020, y señala que muchas de las 245 familias que están a la espera de esas ayudas "se encuentran en una situación límite". Ya puedes escucharlo.