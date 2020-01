Se reducen las agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha

Por primera vez en los últimos tres años se ha producido un descenso en el número de agresiones a los profesionales del sistema sanitario público regional, tal y como constatan los datos ofrecidos hoy por la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Regina Leal, momentos antes de presidir el pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del SESCAM.

En 2019 se ha revertido la tendencia que se venía produciendo en años anteriores y, con respecto a 2018, ha descendido un 10 por ciento el número de incidentes registrados, habiendo pasado de 468 a 424, tal y como ha explicado Leal, quien ha concretado que el mayor número de registros proceden de Atención Primaria; que la consultas son el área donde más se producen; que casi el 70 por ciento de las declarantes son mujeres; y que casi el cincuenta y ocho por ciento son profesionales de la Medicina.

En cuanto al tipo de agresión, la gran mayoría de los episodios conflictivos responden a agresiones de tipo verbal, casi un 91 por ciento, mientras que las agresiones físicas supusieron el 5,80 por ciento del total, sumando poco más del tres por ciento las que afectan al patrimonio y las de tipo escrito.

“Aunque la mayoría de las agresiones no son físicas, no podemos permitir que nuestros profesionales, que son el primer activo que tiene nuestra organización, sean insultados o amenazados y, por eso, estamos volcando todos nuestros esfuerzos para garantizarles la seguridad de que no van a ser agredidos”, ha remarcado la directora gerente del SESCAM.

Asistencias letradas

El año pasado fueron 54 las asistencias letradas prestadas como consecuencia de episodios violentos y que más del sesenta por ciento de los procedimientos terminados judicialmente finalizaron con una sentencia condenatoria.