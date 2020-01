El Brexit ya está aquí

Llegó el día, a pocas horas estamos de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, deje ser uno de los 28 países miembros.

Esta noche a las doce Gibraltar va a escenificar esta salida con una ceremonia solemne en la que arriará la bandera de la Unión Europea mientras suena su himno (Oda a la Alegría de Beethoven) y posteriormente izarán la bandera de la Commonwealth con su himno de fondo y todo esto ocurrirá mientras dos poblaciones a ambos lados de la frontera vuelven a escribir otra página en su historia.

Cómo se están viviendo las horas previas a este acontecimiento histórico, el director de informativos de radio Algeciras, Cándido Romaguera, ha explicado que hay once meses para negociar y que hoy la jornada no tiene nada de especial.

Desde el parlamento gibraltareño,José Manuel Rebolo, señala que el acceso a primera hora de la mañana ha sido el mismo de otros días y aquí en el peñón no se nota que hoy al filo de la medianoche se arriara la bandera de la Unión Europea y se sustituirá por la de la Commonwealth.

Según Rebolo, la calle principal de Gibraltar, Main Street, está poblada de turistas que tiran fotos y al telesferico que transporta visitantes al pico más alto del peñón le ha podido contar hasta dos viajes en diez minutos por lo que el promedio es de 18 viajes a la hora, lo que nos dice que la colonia está inmersa en un día normal, ajena, al menos en sus actividades más cotidianas, de que hoy se abre el último de los plazos para que el cruzar la verja sea abandonar territorio europeo.

Nuestro compañero ha estado presente en la atención a medios de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que se ha reunido esta mañana con el ministro principal de Gibraltar Fabián Picardo.

Rodríguez lamenta que el plan de contingencia elaborado por la Junta de Andalucía con Juanma Moreno como presidente no se haya puesto en marcha todavía. La portavoz de Podemos ha pedido a ambos Gobiernos, a Londres y Madrid, que trabajen y dialoguen porque entrar en Gibraltar siga siendo como hasta ahora. Teresa Rodríguez ha lamentado que Pedro Sánchez no haya mantenido un encuentro institucional con el gobierno yanito y ha instado a que Gibraltar sea como una suerte de Ciudad del Vaticano para el territorio europeo donde no exista ninguna diferencia de tránsito.

Fabián Picardo ha calificado la jornada como un día de tristeza. El ministro principal ha asegurado que seguirá sintiéndose europeo y que Gibraltar seguirá peleando por conseguir un mercado único común.

Desde Londres, la corresponsal de la Ser, Begoña Arce, ha destacado la absoluta normalidad de la jornada para los británicos, a efectos prácticos nada cambia hoy ni para los británicos, ni para los europeos ni para Gibraltar o Algeciras.

La verdadera salida del espacio comunitario será a final de año, de lo que se acuerde en las negociaciones entre Londres y Bruselas en los próximos once meses dependerá la relación con el resto de Europa y las nuevas medidas entre británicos, incluido aquí Gibraltar, y el resto de los socios comunitarios.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha destacado que La Línea de la Concepción es la ciudad que con más incertidumbre asiste a este proceso y espera que en el periodo de transición que comienza mañana se establezcan los mecanismos necesarios para que el Brexit, al final, se note lo menos posible.

Por parte del Grupo Transfronterizo, Lionel Chipolina (Gibraltar), resalta la tristeza de la jornada para los yanitos que no quería marcharse de Europa. Lorenzo Pérez- Periáñez (portavoz del GT en La Línea) destaca que hay que alcanzar los acuerdos para las poblaciones no noten esta salida y las familias puedan "vivir con normalidad", les preocupan a ambos la fluidez en la frontera y los trabajadores transfronterizos.