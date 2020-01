A las doce de la noche de este viernes se arriará la bandera de la UE en Gibraltar y, en su lugar, ondeará la de la Commonwealth. Se abrirá desde ese momento un periodo de once meses, durante los que los gobiernos de España y Reino Unido deberán ponerse de acuerdo en torno a asuntos delicados, expresados en los memorandos de entendimiento firmados previamente entre ambas partes: el paso de los trabajadores por la Verja, el control de la venta de tabaco, la gestión de los residuos y la cooperación policial y aduanera. A ello se une el acuerdo fiscal, por el cual se pretende aclarar la situación de muchas personas que trabajan en Gibraltar y que residen en España.

No son asuntos fáciles, en absoluto. Su tratamiento va a exigir tiento y talento. Es un periodo de transición que marcará el futuro de miles de personas y que, a la postre, debe servir para abrir nuevas puertas, no para cerrarlas. Para solucionar asuntos que llevan décadas enquistados, no para empeorarlos. Para evitar, en definitiva, que quienes impulsaron el Brexit para romper Europa no acaben también logrando romper la convivencia en este sur.

En la Transición española se negoció el paso de un régimen dictatorial a uno democrático. En esta otra transición, la meta debe ser mejorar lo que ya tenemos para la prosperidad de los dos pueblos.