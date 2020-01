Las 'dos Arandas' se enredan con la política nacional

Como suele ocurrir en otras ocasiones, la mayor parte del tiempo del pleno ordinario de enero se invirtió en discutir las mociones relacionadas con la política que excede las competencias municipales. Es el caso de la iniciativa conjunta de PP, Ciudadanos y Vox en defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación, la Constitución y la figura del Rey, arremetiendo contra los pactos de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez.

El portavoz de Vox se congratulaba de estar esta vez en el mismo barco contra el independentismo con los partidos del equipo de gobierno, a los que les echaba en cara que no animaran a sus bases el pasado 12 de enero a secundar la concentración de la plataforma ‘España existe’. “Pedimos a Pedro Sánchez que detenga al golpista y al condenado Quim Torra y el Partido Popular y Ciudadanos no quisieron acompañarnos en el acto que hicimos y aquí nosotros nos sumamos y aceptamos esta moción y nos hubiese gustado que ustedes cuando nosotros se lo solicitábamos también nos hubiesen apoyado”, se quejaba Vicente Holgueras.

En el lado contrario, especialmente crítico fue el portavoz de Podemos con esta propuesta y lamentaba con total contundencia que la Corporación local pierda su tiempo en estas cuestiones, que no tienen nada que ver con la gestión municipal. “En vez de preocuparnos de los asuntos locales y trabajar por los arandinos nos traen esta bazofia que no tiene ningún sentido, que incluso es como no respetar la democracia ni al resto de españoles que votan, como lo hacen ustedes”, manifestaba Andrés Gonzalo, que calificaba como “una vergüenza”, el texto, que considera lleno de “incongruencias, absurdeces, mentiras y falsedades”.

Finalmente, la moción salió adelante con el rechazo de los otros tres grupos políticos.

No menos largo resultó el debate de la última de las mociones, presentada por el PP, contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y a favor de la legitimidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. En esta última, que se aprobó con el mismo resultado, tras un debate de cincuenta y cinco minutos, el concejal Sergio Ortega se ausentó alegando su “incapacidad” para debatir sobre una cuestión de política internacional. Su compañera y portavoz del grupo socialista, Mar Alcalde, había llamado la atención sobre la bipolarización del Ayuntamiento en este tipo de asuntos, hablando de que “las dos Arandas” es un reflejo de “las dos Españas”.