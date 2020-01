CGT rechaza la oferta de convenio de Michelin

CGT ha hecho público su rechazo a la última oferta que la dirección de Michelin ha puesto sobre la mesa en la negociación del convenio colectivo. Comienza diciendo este sindicato que le parece “una falta de respeto” a quienes con su esfuerzo han logrado un “record histórico de 858 millones de euros de beneficio” durante la vigencia del anterior convenio, que se compense con un incremento salarial que califica de “ridículo”, que suma un 4% a lo largo de los cuatro años de vigencia, muy lejos de lo que recogía la plataforma social.

CGT critica también la propuesta empresarial sobre la jornada laboral, que ofrece un aumento en 8 horas anuales para los trabajadores del sistema de 5 equipos, que considera ya de por sí penalizados con la congelación de pluses, fines de semana, festivos o noches. Entiende el sindicato que sus beneficios también deben repercutir en la mejora de la conciliación, mediante la reducción de jornada para todos los sistemas.

Y en cuanto a la continuidad del empleo, se alegra de que la empresa “haya decidido cumplir la legalidad, comprometiéndose a hacer indefinidos a los 12 meses, y a readmitir a los eventuales no renovados a raíz de la reciente sentencia del Supremo, que anulaba la posibilidad de ampliar ilegalmente la temporalidad mediante los contratos de obra”. No obstante, califica de “intolerable el hecho de que ello se utilice como moneda de cambio en la negociación, cuando en realidad no es sino fruto de una conquista sindical de CGT en los tribunales frente a la política de contratación fraudulenta de Michelin y sus cómplices de la mayoría sindical de la mesa negociadora, los mismos que ahora pretenden apuntarse un tanto en materia de empleo”, concluye.