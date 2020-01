Rozada: "Espero bastantes movimientos"

Esta noche finaliza un mercado de fichajes que Javi Rozada ha definido como "una locura". El técnico aseguró no estar al corriente del punto en el que se encontraban las diferentes negociaciones que está manteniendo Francesc Arnau para reforzar la plantilla: "Hay movimientos que son muy rápidos y situaciones que son al detalle. Son tan rápidas que a Arnau no le da tiempo a avisarme. Va a dejar la plantilla mejor de lo que estaba y yo estoy muy tranquilo. Espero bastantes movimientos".

"No sé cómo están los temas de Grippo y Coris. Pueden pasar muchas cosas. Hoy hablé con Javi Fernández para saber cómo estaba y me dijo que de momento es jugador del Real Oviedo. Si viene un defensa, es aconsejable que saliera otro. Me gustaría que saliera Javi porque le viene bien jugar. Si sale de aquí y juega es beneficioso para ambas partes", añadió el entrenador carbayón.

El ex del UCAM Murcia es el que más opciones tiene de salir, pero también hay otros futbolistas que están muy pendientes de su futuro durante estas últimas horas: "Alfonso tiene ofertas de fuera de España, su novia está acabando los estudios aquí y él se quiere quedar. Si decide salir bien, y si decide quedarse, nosotros encantados.", comentó Rozada sobre el guardameta madrileño.

"El único con el que hablé, por el cariño que le tengo, fue con Lucas. Pase lo que pase con él le desearé lo mejor. Él sabe mi opinión y se la dije pensando siempre en su futuro", destacó el técnico.

De cara al próximo partido liguero, Rozada tendrá las bajas de Edu Cortina, lesionado, y Alfredo Ortuño, que no podrá jugar por la "cláusula del miedo". Ante la ausencia del delantero, es posible que frente al Albacete veamos dos puntas como referencia ofensiva: "Rodri tiene opciones de estar en el once. Está bien. Venía de no competir, pero jugó muchos partidos con el filial. Si juega, lo haría en compañía de otro delantero. Cuando juguemos con dos puntas Borja no entraría en esa ecuación, jugaría por banda. Es un jugador para nosotros muy importante. Le viene bien este descanso".

"El partido del domingo es vital. En los últimos partidos teníamos que haber sumado 5 o 6 puntos más y no merecemos jugar esta final. Es un rival directo y lo tenemos que meter en la pelea", finalizó el ovetense.