Los asturianos en el Reino Unido, tristes y preocupados ante el Brexit

Los asturianos en el Reino Unido afrontan la hora de la verdad con preocupación y cierto desánimo. A unas horas de la consumación, la próxima medianoche, del Brexit, la colonia asturiana se confiesa embargada por la incertidumbre y cierta decepción. En el terreno práctico preocupa la preservación de sus derechos, que como ciudadanos extranjeros, no están garantizados por ley para el momento en el que la legislación europea pierda vigencia. Son muchas las dudas: qué pasará con los años cotizados en Inglaterra, si perderán el derecho a que su familia a resida con ellos en un futuro… El caso es que entre tanta incertidumbre, quienes pueden hacerlo, están intentando solicitar el permiso de residencia permanente o la ciudadanía británica. El trámite es difícil y caro, por lo que tampoco es accesible para todo el mundo.

Y después está el aspecto emocional. María, tras 24 años de residencia en Londres trabajando con una organización que asiste a inmigrantes, reconoce que lloró cuando se cerró el acuerdo de salida con la UE, y que se sintió despreciada al perder el derecho de voto: “Me desmoralizó mucho no haber podido votar en el referéndum tras haber estado cotizando más de veinte años en este país; me sentí una ciudadana de segunda”. Pensando en los aspectos prácticos, pide al gobierno de España que asista a sus ciudadanos y les ayude a tramitar el documento para permanecer en Inglaterra a los ciudadanos que no puedan optar a la doble nacionalidad, como ya ha hecho su familia.

El caso es que el clima social se ha deteriorado mucho en los últimos meses, y son varios los asturianos que se han sentido blanco del desprecio y el insulto de los más radicales de los partidarios del Brexit. Cequi Rodríguez es otra asturiana que vive en Londres, quizá la ciudad menos afecta al Brexit, pero conoce de primera mano casos de asturianos que se enfrentan a un clima realmente hostil: “Quienes no viven en Londres si han padecido en alguna ocasión insultos por una parte de la población nostálgica del imperialismo británico”. Cequi y María nos lo han contado en Hoy por Hoy Asturias.