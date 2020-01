'El homenaje' a la Chusma Selecta

La presentación dedicada a Juan Carlos Aragón le valió a Ares para levantar al respetable y la crítica en un golpe de emoción que aún no se había vivido en este COAC 2020. El comparsista apunta a revalidar el primero.

Regreso esperado el del coro de Fali Pastrana y el afamado corista no defraudó. Con el estilo más puro, como nos tiene acostumbrados, un tango musicalmente precioso y un repertorio completo de principio a fin nos confirman que Pastrana ha vuelto para reconquistar el puesto más alto de la modalidad. El tipo de ‘Los garabatos’, sin duda, 100% carnavalesco. Ganas de ver qué traerá en los niveles más altos del concurso.

Simpática apuesta la de ‘Las Yeni Walker’ aunque no terminó de cuajar del todo. Un repertorio con continuos altibajos que no terminó de romper. El buen rato que se esperaba de la chirigota de Conil sucedió pero posiblemente sea insuficiente para volver a pisar los Cuartos de Final.

Con una idea bastante poco definida, que no cabe otra que meterla en el saco de las denominadas ‘alegorías’, la comparsa de Dos Hermanas repetía en el Falla con los mismos errores que en 2019: más intención que repertorio y voces. Seguirá ocupando los últimos puestos de la modalidad, si no el último. Al menos ellos parece que disfrutaron con su actuación y eso, al final, alivia.

Tampoco acertó en afinación, ni siquiera se acercó un poco, la chirigota de Roberto Leal ‘¿Qué disse cabessa?’. Estos cazadores con las cabezas de sus presas colgadas sobre la chimenea de su salón, no tuvieron mucha gracia ni se ganaron al público. El intento estuvo, las ganas también, pero igual que sus paisanos de Dos Hermanas seguro que sean de los primeros, por la cola.

No empezaron mal, sin embargo, los de la comparsa de El Puerto ‘La cuenta de la vieja’. A pesar de que el repertorio fue de más a menos y tuvo algunos pequeños detalles de afinación, defendieron muy bien su repertorio y su grupo. Forma parte de esas agrupaciones que si mantienen el nivel y van siguiendo la proyección mostrada en su debut, podrían aspirar alto.

Sonaron bonito, con fuerza e intención los tarifeños ‘Postdata: Te quiero’. Quizá en contenido no tuvieron tanto acierto, no hubo riesgo así que no hubo posibilidad de ganar. Correctos y muy trabajados, muy probablemente no les valga para pasar a Cuartos. Un regreso que se agradece y se espera que dure muchos años más en el concurso.

La presentación de su comparsa dedicada al Capitán puso al público en pie en un golpe de emoción casi al final de la misma. Ya se había ganado al respetable pero es que en el resto del repertorio lo mantuvo a sus pies. Dos pasodobles críticos, con una delicia de música y, las voces, de ellas casi no hay que decir nada. Un estribillo precioso y un popurrí más que bien interpretado. Alzan a Martínez Ares hasta la posición que conquistó en la pasada edición.