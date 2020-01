Mogacar Castellón celebra el centenario de Mazda

Mazda Mogacar Castellón celebra los 100 primeros años de existencia de Mazda, en los que ha pasado de ser un fabricante de corcho de Hiroshima a una marca de coches global e innovadora.

Coraje para cuestionar lo establecido y abrir nuevos caminos con tecnologías que a otros les parecían inviables: ese ha sido el hilo conductor de los hombres y mujeres que, desde 1920, han formado parte de Mazda. Hoy, la marca conmemora su centenario con una ceremonia en su sede de Hiroshima, en la que Mazda hará un repaso de su pasado con la vista puesta en el futuro.

“Durante los próximos cien años seguiremos poniéndonos a prueba cada día parar crear tecnologías, experiencias y productos únicos que enamoren a nuestros clientes”, ha declarado Akira Marumoto, presidente y consejero delegado de Mazda Motor Corporation.

La celebración continuará el próximo mes de marzo durante el Salón del Automóvil de Ginebra, en donde Mazda repasará más de medio siglo de presencia en Europa. La marca desembarcó en el Viejo Continente en 1967, con vehículos como el sorprendente Mazda Luce, una berlina media diseñada por el prestigioso carrocero italiano Bertone. Gracias a modelos como aquel, Mazda se labró la reputación de ser la más europea de las marcas japonesas de automóviles. En 1990, la empresa abrió un novedoso centro de I+D cerca de Frankfurt, que también funciona como uno de los tres estudios de diseño avanzados de los que dispone en todo el mundo. De él han salido muchos de los diseños de Mazda, presentes en la actual gama de modelos.

El éxito del diseño Kodo – Alma del Movimiento tiene su reflejo en los numerosos premios internacionales que han recibido todos los modelos de la gama Mazda. Entre ellos, destacan especialmente los siete premios Red Dot otorgados por esta prestigiosa organización desde el año 2013, el último de ellos al nuevo Mazda3 lanzado en 2019, así como el World Car Design of the Year concedido al Mazda MX-5 en 2016 o el Most Beautiful Concept Car of the Year que recayó en 2018 sobre el Mazda Vision Coupe.

Del corcho al automóvil

Una de las cosas que hace aún más notable hasta dónde ha llegado Mazda es que, hace un siglo, apenas era un productor local de corcho artificial. Pero en 1921, el industrial Jujiro Matsuda se puso al frente de la Toyo Cork Kogyo y la transformó, primero en un fabricante de maquinaria industrial y, posteriormente, de automóviles.

El primer modelo fue un vehículo de tres ruedas —el Mazda-Go—, que salió a la venta en 1931. Rápidamente ganó una gran popularidad y se sometió a un proceso de mejora constante; por ejemplo, en 1938 se equipó con una innovadora transmisión de cuatro velocidades que redujo su consumo en un 20%. La empresa llegó incluso a presentar un turismo en 1940, pero la Segunda Guerra Mundial truncó su producción. En cambio, la fabricación de vehículos de tres ruedas se reanudó en 1945, pocos meses después de la caída de la bomba atómica sobre Hiroshima.

Durante la posguerra, la prioridad fueron los vehículos comerciales y el primer turismo tendría que esperar hasta 1960. Era el Mazda R360 y supuso un éxito rotundo dentro de la floreciente clase kei (≈ segmento A). Además, allanó el camino a toda una gama de exitosos modelos sedán, wagon y coupé, que siguieron su estela.

Mientras tanto, y con un planteamiento nada convencional, Tsuneji Matsuda —el hijo y sucesor de Jujiro— consiguió ahuyentar al fantasma de una fusión forzada con otro fabricante más grande, dentro del proceso de reorganización del sector promovido por el gobierno japonés. En 1961, la empresa firmó un acuerdo de licencia con el fabricante alemán de automóviles NSU, para desarrollar y producir el nuevo motor rotativo Wankel, más compacto y ligero. Esta tecnología única permitió a Mazda diferenciarse y mantener su independencia.

Una identidad propia

El motor rotativo refleja el espíritu de Mazda y es un elemento central en su fascinación por el placer de conducir. Para el año 1984, cuando el nombre de la empresa cambió oficialmente a Mazda Motor Corporation, ya estaban sembradas las semillas de una nueva leyenda. En concreto, la de un deportivo ligero llamado Mazda MX-5. Diseñado en torno al concepto del Jinba Ittai, que describe la conexión entre el conductor y su vehículo, vio la luz en 1989, en un momento en el que los biplazas descapotables prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, en Mazda estaban convencidos de que siempre habría un mercado para el placer de conducción en estado puro, sobre todo si tomaba la forma de un vehículo accesible. A día de hoy, cuatro generaciones después, el Mazda MX-5 continúa siendo el deportivo más vendido de todos los tiempos. En 2016 superó la marca del millón de unidades vendidas.

El motor rotativo de Mazda ha sido muy importante a la hora de desarrollar sistemas de propulsión alternativos. Como el HR-X, un concept con motor rotativo de hidrógeno de 1991 que, a su vez, condujo a prototipos como el Mazda RX-8 Hydrogen RE y el Mazda5 Hydrogen RE Hybrid. Asimismo, sentó las bases de la revolucionaria tecnología Skyactiv de Mazda, un conjunto de motores, transmisiones, plataformas y carrocerías optimizados en busca de la máxima eficiencia, para llevar el placer de conducción Jinba Ittai a todos los modelos de Mazda. La tecnología Skyactiv se lanzó en 2012 y es sinónimo de innovación constante, una seña de identidad para Mazda.

20 años de Mazda Automóviles España

Por su parte, Mazda Automóviles España está también de celebración, ya que este año celebra 20 años como filial de Mazda Motor Europe. En 2019 Mazda ha cerrado el mejor año de su historia y ha sido la marca que más ha crecido entre las veinte más vendidas del mercado español, al lograr 23.160 unidades, lo que supone un crecimiento del 8,4% con respecto al año anterior. También ha sido un año de récord de cuota de mercado para la marca de Hiroshima, que ha alcanzado un 1,8%. Mazda se consolida así con un crecimiento sostenido del 403% en el periodo 2012-2019, desde el lanzamiento de la actual generación de producto en el año 2012.