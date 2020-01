Calleja: "La pareja Gerard y Alcácer puede ser de las más envidiadas de Europa"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que con la llegada en este mercado invernal del delantero internacional español Paco Alcácer, éste puede formar junto a Gerard Moreno una de las parejas ofensivas más potentes del fútbol europeo.

"La delantera que forman Gerard y Alcácer pueden ser una de las más envidiadas de Europa. Son jugadores que además se compenetran muy bien y en los que destaca su inteligencia a nivel táctico, ya que entienden lo que necesita cada partido y sobre todo tienen gol, que al final es lo más complicado de encontrar", explicó.



Sobre el primer día del delantero valenciano con sus nuevos compañeros en el entrenamiento, el técnico comentó que "ha sido la toma de contacto de Paco, solo su presencia ya genera un ambiente bueno en todos".



"Ha sido un trabajo excepcional del club, una apuesta que demuestra que el club no quiere dejar de crecer y por tanto es un fichaje 'top'. Es un jugador que nos va a dar muchísimo, es un futbolista que nos hace dar un paso adelante y es algo que ya lo hemos notado en lo anímico", agregó.



Calleja no dudo de la rápida adaptación del atacante al indicar que "los buenos jugadores se entienden rápido, y está claro que es un perfil que se adapta perfectamente al estilo de juego y a la idea que tenemos. Todo lo que sabemos de él nos dice que se va a entender rápido con los compañeros y con la manera de jugar".



El técnico no descartó que pueda entrar en la próxima convocatoria, aunque explicó que tras completar su primer entrenamiento, "debe ver cómo se encuentra, ya que lleva un tiempo sin jugar de forma continua. He hablado con él y está convencido de que puede ayudar desde inicio, pero es algo que debemos valorar".



Por último, Calleja calificó de "sobresaliente" la gestión del mercado invernal por parte del club. "Los que tenían que salir lo han hecho y la llegada de Paco es sobresaliente. El club tenía un objetivo para reforzarse y un capítulo de salida en jugadores que no estaban jugando y que lo mejor era una posible salida", concluyó.

Calleja no quería al Mirandés ya que prefería jugar de loca

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, confesó minutos antes de que se produjera el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey que no quería que le tocara el Mirandés, único equipo superviviente de Segunda División y con el que finalmente ha quedado emparejado su equipo, ya que prefería afrontar como local esta eliminatoria a partido único.



"El ir allí seguro que va a ser muy difícil, si nos toca ir a jugar esa eliminatoria no será nada fácil. Es una opción que no me gusta, prefiero jugar en casa, ya que no será nada fácil. El Mirandés que se cargue a otro", deseó antes del emaprejamiento.



"El Mirandés es un equipo que juega bien al fútbol y que lo que han hecho no es por casualidad, les ves jugar y te das cuenta que el estar en cuartos de final se lo han ganado ellos. Es un equipo que hace un trabajo excelente y que no están ahí por suerte, se lo han ganado en el campo", agregó.