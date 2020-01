Córdoba ya puede salvar alimentos con Too Good To Go

Córdoba se ha sumado a la corriente de las ciudades en las que es posible reducir la cantidad de comida que cada día tiran sus habitantes a la basura. Alimentos en perfectas condiciones para ser consumidos pero que, por distintos motivos, no puede ser puesta a la venta. Los ejemplos son muchos: ¿Quién no ha sentido remordimiento alguna vez al preguntarse dónde acabará toda esa comida sobrante del bufé del hotel en el que estamos desayunando? ¿O por qué tiene que acabar en la basura esa fruta que ya no está reluciente pero que todavía está en su punto? ¿O por qué tirar ese pan horneado esta mañana y que ya nadie va a comprar por la tarde?

Evitar que la comida se desperdicie es el objetivo de la aplicación Too Good To Go que ya funciona en Córdoba. “Cada año se tira a la basura un tercio de toda la comida mundial, esto es unos 1.300 millones de toneladas de alimentos en perfecto estado de consumo” ha recordado el director de comunicación de Too Good To Go en España, Carlos García, que este viernes ha pasado por el programa Hoy por Hoy Córdoba.

Pack sorpresa

El cliente que se descargue y registre en la aplicación (gratuita) recibirá información actualizada de los establecimientos que cada día lanza sus pack sorpresa, por un precio que suele oscilar de los 3 a los 5 euros y cuyo contenido se desconoce hasta el momento de ir a recogerlo.

Too Good To Go / Cadena SER

Por ahora son 25 los establecimientos cordobeses que se han unido a la lucha contra el desperdicio de alimenticio, entre los que se encuentran Frescum Supermercado Ecológico, Servi Loli, Ecofamily, Frutas Valverde, Onakasita Sushy & Pizza, Pastelería San Pedro, Almocafre, y varios establecimientos del Mercado Victoria, entre otros. La aplicación recibe un pequeño porcentaje de cada una de la ventas. “Es una fórmula con la que todos ganan, establecimientos, clientes y también el medio ambiente” ha señalado Carlos García.

En Andalucía Too Good To Go ya funciona en Sevilla, Málaga y Granada. La presentación oficial de la aplicación en Córdoba está prevista para la próxima semana. García ha señalado que “no descartan expandirse a otros municipios de la provincia”