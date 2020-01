Son horas frenéticas las que se están viviendo en los despachos del Depor. Las ultimas horas del mercado de fichajes anticipan novedades en cuanto a salidas y en cuanto a llegadas. Richard Barral está intentando gestionar una auténtica locura en los últimos momentos del mercado. Lampropoulos, Borja Galán, Borja Valle y Samuele Longo son los nombres que ahora mismo están en la rampa de salida. A ellos se suma también el caso de Koke Vegas, al que el Levante intenta repescar para ser suplente del equipo de Orriols. De forma paralela, no se pierde de vista el capítulo de refuerzos de última hora.

El caso de Borja Valle

Acaba contrato a final de temporada y sus perspectivas de jugar no son demasiado grandes. Por otro lado, su relación con la nueva dirección deportiva no es la mejor. Con estos ingredientes, su continuidad en el Deportivo puede ser perjudicial para todos. Son varias las ofertas que el berciano recibió en los últimos días, y muchas de ellas han sido ya descartadas. Sin embargo, en las últimas horas se ha sumado el interés del Real Zaragoza para contratarlo. También tiene una propuesta "importante" del extranjero según fuentes consultadas por esta redacción.

Borja Galán y el Rácing

"É o único xogador de banda da plantilla", decía Fernando Vázquez en la entrevista en Radio Coruña. Pero la llegada de otro extremo y la apuesta por Hugo Vallejo cerrarían las puertas de lleno a que el madrileño tuviese un mínimo protagonismo. Por eso, hace ya diez días fue el propio Cristóbal Parralo el que llamó directamente a Galán para interesarse por su situación. Parralo ya lo entrenó en el Fabril y se lo llevó a Alcorcón la temporada pasada. Ahora espera poder contar de nuevo con el futbolista en Santander.

Lampro quiere jugar la Euro

Tras acabar el duelo de Albacete, y delante de todos, Richard Barral y Lampropoulos discutían sobre la situación del central. Una patata caliente para la actual dirección deportiva. Richard Barral no quiere que salga del equipo por su potencial y porque el equipo se quedaría cojo en caso de sanciones o lesiones. El entrenador, por su parte, no ha podido garantizar que vaya a tener demasiados minutos el griego. El central pretende jugar la Eurocopa, y sin minutos en A Coruña, lograrlo sería imposible. Lampro negocia ahora con el Bochum de la Bundesliga alemana. El central es propiedad del Depor y se estudian fórmulas. En las últimas semanas, Vázquez ha estado "preparando" a alguno de sus centrocampistas para la reconversión a central.

Samuele Longo a Venecia

Samuele Longo ultima su marcha del Deportivo. El jugador ya se ha despedido de algunos de sus compañeros y del cuerpo técnico. A falta de firma, abandonará el Deportivo rumbo a Italia en las próximas horas. Su destino parece que será el Venecia de la segunda italiana.

Lanzados a por las llegadas

Con dos fichas libres, el Depor se lanza a por Celso Borges (al que esperarán hasta última ahora). Aunque ahora mismo no hay demasiado optimismo en el Depor). Y a por un extremno. Ahí se negocia con el jugador del Malaga Keko Gontán. Esa sería la guinda para el cierre del mercado. Y ojo porque no se descarta la salida del portero Koke Vegas que podría regresar al Levante aunque el Depor no parece dispuesto a permitirlo... Horas frenéticas las que se avecina. Como decía esta mañana Fernando Vázquez, todo puede pasar