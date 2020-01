Salidas con curvas

No ha sido un mes de enero bueno en resultados para el Santiago Futsal, que abrirá el nuevo mes visitando una pista complicada como es la del Manzanares, segundo clasificado y que ha sumado 25 de los últimos 27 puntos disputados!!.

Para añadir más dificultad, David Rial no podrá contar con los lesionados Isma y Alberto Mirás, lesionados. Tampoco estará Domingos, que apura los últimos plazos de su recuperación luego del último percance muscular sufrido.

La cita en el Municipal de Manzanares está señalaba para las 18:15 horas de este sábado y el equipo ya partió esta mañana por carretera con las ausencias señaladas. El técnico David Rial, antes de subirse al autobús, analizó la situación de su equipo y el rival al que tendrán que enfrentarse: “Tienen gente con mucha experiencia y en su cancha son un equipo complicadísimo. A nivel físico imponen un ritmo de partido muy alto y eso, sumado a su gran número de recursos, los hace un rival muy peligroso. En la ida estuvimos muy cerca de ganarles, vamos allí con la intención de sacar algo positivo” comentó el entrenador santiagués.

Soliss Talavera-Noia Portus Apostoli

Al Noia también le toca una salida complicada. Los de Marlon Velasco tendrán que visitar el Pabellón Primero de Mayo para medirse al Soliss Talavera (sábado a las 18:30 horas).

Quinto clasificado con 31 puntos (tres más que el Noia), el cuadro talaverano es un “equipazo”, así los define Marlon Velasco, y no en vano atraviesan uno de los momentos más dulces del curso, solo concediendo puntos en uno de los últimos ocho encuentros ligueros y clasificados para los cuartos de final de Copa al eliminar a Ribera Navarra y Movistar Inter.

“Sus resultados hablan por sí solo”, refleja Marlon sobre la racha del Soliss FS Talavera, otro equipo que “se mueve bien en el juego directo, en las transiciones”, y que además posee “jugadores con calidad y experiencia” que forman un equipo que “domina las idas y venidas” gracias a la aportación de piezas como Anás, un jugador “físicamente muy poderoso”.

Delante de un bloque con solidez defensiva, al contar con “una de las mejores parejas de porteros de la Liga” que le permiten ser uno de los menos goleados del campeonato, el “debe” de convertir las oportunidades vuelve a saltar a la palestra. “Estamos encajando muy pocos goles” refiriéndose al apartado defensivo, pero en el ofensivo antes mencionado a los suyos les sigue costando encontrar el acierto, algo que “nos está penalizando”.

A ello no podrán ayudar Palmas y Pablo Salado, las dos bajas ya confirmadas por sendas molestias “después de la acción del otro día en la primera parte”, en el caso del capitán, y las que adolece desde hace dos semanas el andaluz en el pubis. A eso se le une que tanto Pizarro como Álex Pérez han acusado molestias, por lo que el estado de “la enfermería” noiesa está más movido que nunca hasta ahora en la temporada, lo que la plantilla acusa en cuanto a número de jugadores disponibles, no por “actitud o porque el equipo no tenga el compromiso necesario”.