Duelo de iguales

El Monbus Obradoiro repite como local y recibe este sábado, a las 18:00 horas, al BAXI Manresa en un partido con muchos alicientes. Tras el duelo de esta jornada, el equipo santiagués no repetirá ante su público hasta el 1 de marzo, pues tras este fin de semana, el Obra acudirá a la pista del Baskonia y luego habrá parón en la liga por la celebración de la Copa del Rey y, posteriormente, partidos de las selecciones en las ventanas de la FIBA. Así, un mes justo entre ambas citas. A eso, hay que añadir el gran sabor de boca que dejó en el aficionado el juego y triunfo del equipo ante Valencia Basket el pasado domingo.

Para esta cita, seguirán siendo baja tanto Earl Calloway como Álvaro Muñoz, por lo que el canterano Javier Cal volverá a vestirse de corto. El que podría llegar a tiempo (de ver el partido desde la grada), es el último fichaje realizado por el club santiagués. El lituano Laurynas Beliauskas, un combo que puede actuar como base y escolta, se ha comprometido con el Club por tres campañas para intentar paliar los déficits causados por las lesiones, y si atina con los enlaces aéreos, podría estar mañana mismo en Sar viendo a su nuevo equipo.

Pero centrándonos en el partido ante el Baxi Manresa, el objetivo del Obradoiroi es prolongar una jornada más el buen juego mostrado ante Valencia Basket, lo que sin duda, le daría muchas opciones de ganar al Baxi Manresa de Pedro Martínez.

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, destacó en la previa de este partido que su rival, el BAXI Manresa, "es un equipo que está jugando muy bien. No ganaron el partido del fin de semana contra el Real Madrid porque no tuvieron acierto en las últimas acciones. Si echas un vistazo a las fechas anteriores, habían cogido una racha buenísima con victorias de mucho mérito ante Baskonia, Valencia, Joventut…”. El técnico compostelano también destacó que “es un equipo que trabaja todo el tiempo y que tiene las ideas muy claras tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, como todos los equipos de Pedro Martínez. Ha sido un equipo muy baqueteado por las lesiones. Cuando no tienes una línea regular, entrando y saliendo jugadores, es difícil. Y en el momento en que la han conseguido han encontrado sus frutos”.

Moncho Fernández también apuntó que, si hay algo que destacaría sobre su rival, es “la solidez en las dos partes de la pista. Detrás tienen muy clara su filosofía defensiva y delante igual. Es un equipo que, en función de las defensas que afronten, saben perfectamente a qué quieren jugar. En ese aspecto es difícil de sorprender. Saben a lo que juegan sin ningún tipo de dudas. Además, es un equipo que juega muy bien, que se pasa muy bien el balón. Son muy cuidadosos con los detalles y los espacios, con las cosas que normalmente tienen los equipos de Pedro. Este Manresa no es una novedad. Es un equipo muy reconocible en el estilo de su entrenador”.

Preguntado sobre si la presencia o ausencia de Toolson cambia a su rival, Moncho ha confirmado que “claro que les cambia. Desde el punto de vista ofensivo, es uno de los mejores jugadores de la Liga. Es capaz de producir para él, generarse su tiro sin ningún tipo de problema, es excelente en el tiro de dos y de tres, pero además es capaz de generar y pasar el balón para sus compañeros. Cuando tienes un jugador de este nivel lógicamente que esté o no condiciona al equipo”.

Rueda de prensa completa en vídeo, aquí: https://youtu.be/7ESrfELyFrU