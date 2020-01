"Me han arruinado la vida"

Tras meses de silencio, Carlos Malles, responsable de Blues Visión la empresa responsable del Hondarribia Blues Festival da su versión de lo ocurrido a través de un comunicado de prensa.

Con pelos y señales describe la difícil situación en la que se encuentra y que achaca exclusivamente al Ayuntamiento de Hondaribia por el error cometido en el procedimiento de contratación que según dice, “lejos de subsanar, trasladan las consecuencias a mi persona para que haga frente a una cantidad económica muy importante que directamente me lleva a la ruina”. Ha esperado todo este tiempo para hablar con la esperanza de que la situación tuviera solución, pero ahora "ya no albergo ninguna esperanza de que esta gente solucione el problema. No tengo nada que perder". Es más, no solo se limita a hacer pública su versión de los hechos, sino que va un paso más allá y ha decido poner en manos de un abogado su situación y por lo tanto ir a juicio si hiciera falta.

Malles, quiere aclarar los motivos reales de la supresión del evento, “desmentir las falsedades que se han dicho y disipar cualquier asomo de duda respecto a mi honradez, no sólo en la ejecución de la última edición sino en todas y cada una de las doce anteriores”.

Reconoce que la situación creada por el Ayuntamiento en su cambio en el criterio le dejan en una grave papeleta que “compromete, definitivamente, la situación económica mía y de mi familia”. Le reclaman, según dice, 108.000 euros para hacer frente a los pagos de las carpas, escenarios, vallas, etc.., además de los de la SGAE y de su empresa. “Voy a tener que hipotecar mi casa y endeudarme para hacer frente a los pagos y asegurarme de que todo el mundo cobra por su trabajo. Todos menos yo, porque no se admite mi propia factura”.

Quiere subrayar que “nadie ha hecho un mal uso del dinero público ni se pide que se abone nada que no se haya ejecutado” y detalla que "estamos ante un error administrativo y de procedimiento" y se niega a que sea esgrimido como justificación para suprimir el Festival. A pesar, dice, “de que públicamente el alcalde afirma querer mantenerlo, puedo dar fe de su nula voluntad para hacerlo”.

El HBF ha sido beneficioso para la cultura, la economía y la proyección de Hondarribia, con un impacto económico valorado en más de 3 millones de euros y más de 90.000 asistentes cada año y quiere dejar clara su “absoluta disposición a recuperar el certamen a pesar de todas las dificultades”.

Con Carlos Malles hemos hablado en el Hoy por Hoy Irun. En una entrevista en profundidad responde a todas las cuestiones de las que hasta ahora se hablaba sin conocer su versión.