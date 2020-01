"Vamos confiados en sacar un buen resultado ante el Betis B"

El Xerez DFC confía en plantar batalla ante el Betis Deportivo este sábado. Tras el grave tropiezo ante el colista, los azulinos afrontan un mes de febrero particularmente complicado, en el que se enfrentarán a tres de los cuatro equipos que están en la zona de liguilla.

Los azulinos viajarán a Sevilla con “esperanzas, ilusión y ganas”, afirma Juan Carlos Gómez, porque “en esta liga cualquiera puede ganar a cualquiera, tenemos que ir motivados, con la intención de sacar algo positivo, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del grupo y al máximo goleador de la categoría”.

El técnico del Xerez CD confía que su equipo haga un partido “serio” ante el Betis B y “hacer las cosas como la hicimos ante el Puente Genil aquí en La Granja. Si el Betis no tiene la pelota sufre y no defiende bien, no podemos conceder nada, ellos cuentan con jugadores con mucho gol, con mucha movilidad, gente joven con hambre porque tienen el primer equipo a un pasito”.

Gómez no acaba de explicar porqué su equipo es tan irregular, “necesitamos que la gente salga mentalizada desde el minuto uno y que mantenga el ritmo intenso durante los noventa. El otro día concedimos tres goles, luego hicimos las cosas muy bien en la segunda parte y si el encuentro hubiese durado un poquito más hasta empatamos. Los partidos no se pierden en el minuto uno ni se ganan tampoco pero desde ese momento hay que tener intensidad y actitud y es lo que intentamos”.

De nuevo las lesiones lastran al equipo esta semana y “eso es algo que nos viene persiguiendo durante toda la temporada, no estamos teniendo suerte en ese sentido. No tenemos a Isra, Manu Lebrón y Juanma Aguilar, que nos dan muchísimo cada uno en su demarcación, nuestra plantilla es corta y eso nos afecta”,