Agardando. Así está o noso analista albivermello. "A maioría dos equipos estánse reforzando e nós seguimos na mesma liña. Só temos a Kravets e precisamos máis". Curro Torres pensa que o CD Lugo non está en condicións de pedir, pero Porto non o dubida: "Precisamos si, ou si, sen lugar a dúbidas, reforno na banda esquerda. Un xugador rápido, vertical, que derbode e poña bañóns. Non me cabe ningún xénero de dúbidas. E, ademais, precisamos un especialista ó carón de Barreiro".

Poucas horas para que remate o mercado de inverno, e Rafa pide sentidiño para fichar. "Con este plantel, o CD Lugo está coxo e por tanto precisa algo para competir. Por exemplo Carrillo. Que fixo Carrillo? Non participou".

Tampouco comparte, dadas as escasas entradas no vestiario amurallado, a cesión de Antón Escobar. "Non entendo a que ven, economicamente pouco se pode beneficiar o clube, entnón se non se vais traer nada para ese posto.."

Ó CD Lugo non lle queda tempo."O CD Lugo que se deixe de victorias morais. O equipo precisa solucións e as solucións pasan por traer xogadores que aporten. Kravets chega, axuda ó equipo e é un exemplo de reforzo. O resto non. Os feitos son os feitos e a realidade é que o Lugo precisa puntos e agora non os ten".

Agora o Lugo ten que gañar 8 partidos. "A min tanto qme da que sexa con ou sen Extremadura, pero e que o mes que no ven é complicadísimo... Elche, Fuenlabrada, Oviedo, visita a Coruña..."

