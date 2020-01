140 usuarios de dos centros de mayores se quedan sin servicio de cafetería

"Se comunica que, por razones ajenas a nuestra voluntad, el servicio de cafetería quedará suspendido a partir del 31 de enero de 2020". Así empieza el texto que está impreso en un folio pegado en la puerta de la cafetería del Centro de Mayores de Canillejas. Después una explicación sobre que la empresa que venía prestando el servicio no puede ser prorrogada, que se están estudiando fórmulas jurídicas para seguir con el servicio y que se puede llamar al 010 para pedir cita con los servicios sociales del distrito para que les gestionen la comida a domicilio.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid dicen que diariamente van alrededor de 140 personas mayores a comer a las cafeterías de estos dos centros y que ven difícil que se "establezca el servicio antes de tres o cuatro meses" porque lo estaba prestando un empresario autónomo desde hace dos año que tenía una deuda con la Seguridad Social que hace imposible que continuara gestionando el servicio "pero que también que se le pudiera sustituir de forma inmediata, ya que obligaría al que se subrogara en el negocio a asumir la deuda del anterior. Se está buscando la mejor fórmula administrativa para solucionar el problema", señalan desde la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas.

Cartel que avisa de la finalización del servicio de cafetería del Centro de Mayores de Canillejas. / ELENA JIMENEZ / CADENA SER

Los usuarios de este servicio lamentan que no se vaya a prestar ya que el precio, 5,50 euros por menú, es asequible para sus bolsillos "es muy baja mi pensión (600 euros), más barato no vamos a comer en ningún sitio porque yo no puedo ir a un bar", dice una una mujer mientras empuja el carrito en el que lleva la ropa de la clase de gimnasia. A otros usuarios, como un hombre que confiesa tener 90 años y que camina con bastón, les preocupa tener que hacerse la comida en casa. "¿Dónde vamos a ir a comer? Ya he comprado en casa botes para comer pero tengo que poner la mesa, quitarla y fregar. Aquí lo tenía todo hecho. Una cosa social no se puede hacer lo que han hecho aquí".