Polémica en la Universidad Complutense tras la cancelación de unas jornadas sobre pornografía

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha prohibido unas jornadas sobre pornografía en la Facultad de Geografía e Historia. Según ha podido saber la SER, la Universidad ha suspendido esta actividad tras numerosas quejas de estudiantes y colectivos feministas escandalizados por el cartel utilizado para promocionar estas jornadas. En él se muestra a una mujer desnuda y atada que aparece boca abajo.

La fotografía promocionaba un curso de cinco días sobre la Introducción a la Teoría del Porno, lo que ha indignado a algunos grupos feministas. Irene Otero, de la Asamblea Abolicionista de Madrid, rechaza en declaraciones a la SER que "una actividad formativa en el ámbito de la educación pública promocionara y revistiera de atractivo una industria machista como la pornografía, basada en la dominación masculina y en el sometimiento de las mujeres".

Su agrupación celebra que la UCM haya "recapacitado" porque la actividad, asegura, "blanqueaba la violencia sexual y la cosificación de todas las mujeres". En una carta de protesta enviada al Instituto de la Mujer, al rector de la Complutense, al decano de la facultad y a la delegada de Igualdad de la Universidad, la Asamblea Abolicionista sostiene que el programa de las jornadas mantenía "la misma línea estereotipada y denigrante para las mujeres" que el cartel empleado para anunciarlas.

Esta organización denuncia que la actividad invitaba a alumnos y alumnas a visitar las webs de porno más famosas de internet y muestra su indignación por que el programa contuviera epígrafes como: Daddies/DILFS, MILFS, "menores de 18" y otros habitantes de la Pornotopía, Otra pornografía más allá de la penetración: BDSM, fisting, spanking... o Porno digital: Modelo de rentabilidad o cómo todo lo que deseas está al alcance de un click.

Feministas discrepantes denuncian "niveles de censura y puritanismo como los del franquismo"

No todas las voces del feminismo comparten la opinión de la Asamblea Abolicionista, que se opone frontalmente a estas jornadas. Una de las más conocidas es la de Clara Serra, exdiputada de Más Madrid en la Asamblea regional y autora de libros feministas como 'Manual Ultravioleta' o 'Leonas y zorras: estrategias políticas feministas'. Serra critica lo que llama posiciones puritanas. En Twitter llega a compararlo con la censura franquista o las posiciones de la Conferencia Episcopal.

"Es una imagen que tiene que poder existir en el ámbito de la Universidad, por supuesto. Creo que es una imagen de una feminista que está especialmente comprometida con mostrar cuerpos no normativos en el terreno de la erótica", ha defendido. Serra argumenta que, en todo caso, una mujer desnuda y vendad no significa necesariamente una forma de violencia y critica esa posición por considerarla "problemática, posiciones puritanas que no nos hacen avanzar".

La también escritora feminista y periodista Nuria Alabao llega a escribir en Twitter: "La verdad es que para inquisición, mejor la original, no necesitamos una morada". Y se pregunta "si a otro grupo de fachas le parece intolerable un cartel con una pareja de lesbianas también se prohíbe un curso y así hasta dónde?".

Hace unos meses censuraron unas jornadas para DEBATIR sobre prostitución en la Universidad. Ahora prohíben ESTUDIAR teoría del porno. No se por qué apelar al feminismo para imitar niveles de censura y puritanismo como los del franquismo, ya teníamos a la Conferencia Episcopal. pic.twitter.com/x5ILwyjGw2 — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) January 30, 2020

El seminario «Introducción a la teoría del porno» de la UCM ha sido censurado por ataques de feministas abolicionistas. La verdad es que para inquisición, mejor la original, no necesitamos una morada. — Nuria Alabao (@nu_alabao) January 30, 2020

El programa del curso

La UCM no ha hecho declaraciones hasta el momento sobre el asunto; pero a preguntas de la SER ha señalado que fue el propio estudiante de doctorado que impulsó las jornadas quien decidió suspenderlas una vez la Universidad le trasladó las quejas recibidas. La Complutense añade que se dio "cuenta de que incumplía las leyes".

Más allá del cartel, el programa del curso, publicado en internet y firmado por su autor, contemplaba cinco sesiones. Cada una de estas dedicada a un tema y todas acompañadas de lecturas o películas recomendadas. Desde la introducción, lanza algunas cuestiones que, según recoge, pretende poner sobre la mesa. Debates, por ejemplo, acerca de la evolución de la pornografía o del poder de las imágenes para infudir determinadas actitudes. Es decir, de fondo una discusión sobre si la imagen pornográfica puede crear personas perversas o viciosas que, dice, se indentifican como "malos ciudadanos". Incluso se refiere a si es la pornografía un límite para el arte.

Contemplaba sesiones dedicadas a la historia y conceptos del porno, quiénes son sus estrellas o la relación entre el deseo y el cine. También señala que quiere dar cabida a debates que condicionan la industria de la pornografía. Entre estos, una sesión que dedicada al feminismo en el porno con contenidos como "El olvido de la mujer en la revolución sexual"; "Luchas feministas contra imágenes machistas" o "La pornografía feminista". La carta de la Asamblea Abolicionista considera este apartado "una conveniente mención al debate feminista sobre la pornografía para mostrar una falsa equidistancia".