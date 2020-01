Un grupo de vecinas increpa al alcalde de Madrid: "No queremos banderas, queremos que arregle los parques"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha izado este viernes una gran bandera de España en la Glorieta de Marqués de Vadillo como "homenaje" a la enseña y a los símbolos que "cobijan" a los ciudadanos bajo ese "manto de derechos y libertades".

El regidor ha presenciado el izado de la bandera —de 7x 4,66 metros y de 14 metros de mástil— con el himno de España de fondo, y a continuación se ha hecho entrega de placas de agradecimiento a la Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos y Samur como reconocimiento a los Cuerpos de Seguridad y Emergencias.

"Queríamos hacer un acto emotivo y de nuestro homenaje a la bandera y a nuestros símbolos que nos cobijan bajo ese manto de derechos y libertades y que debe estar más vigente que nunca en estos momentos. Queremos vivir en un proyecto común que se llama España y poder convivir. Hacemos este tipo de actos con la bandera porque nunca hay que dividir, ni dañara la convivencia, sino reforzar lazos", ha dicho.

Los Cuerpos de Seguridad y Emergencias de Madrid prestan un extraordinario servicio a la ciudadanía. Hoy les hemos brindado el homenaje que se merecen pic.twitter.com/Zq5r26B2js — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) January 31, 2020

Protesta vecinal

Tras el izado de la bandera, sin embargo, varias vecinas de Carabanchel han increpado este viernes al alcalde, pidiéndole que el Ayuntamiento de Madrid destine al barrio los "700.000 euros que le ha quitado".

"No queremos banderas, queremos que nos arreglen los parques y nos den los 700.000 euros que has quitado a Carabanchel. ¿Eso no lo dices?", han lanzado un par de vecinas al regidor en reiteradas ocasiones cuando otra ha salido en su defensa con un "dígaselo a Carmena, eso ahora no toca".

Finalmente, la seguridad del regidor ha tenido que interceder en el rifirrafe vecinal y apartar a las mujeres que estaban empezando a llegar a las manos.