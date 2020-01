Vicente Moreno: "Yo entreno lo que tengo, ni más ni menos"

Sesión del Mallorca antes de que venga el Valladolid a Son Moix. El equipo de Sergio González es 16º con 4 puntos más que el Mallorca que es 17º. Para entonces ya estará el mercado de fichajes. Ha hablado Vicente Moreno, el técnico valenciano que sabe que es un partido muy importante para los intereses del Mallorca. Llegan casi igualados y son dos plantillas que van a estar en la pugna en esa zona peligrosa de la tabla:

"Hablar del término final, es cuando no hay nada más después de ese día, aquí habrá día después pero evidentemente es un partido muy importante para nosotros, esa opción de estar fuera del descenso siempre es positiva y agradable"

Cada semana que se consigue se celebra, ya lo ha dicho el entrenador en más de una ocasión. Poco preocupado con el cierre de mercado de fichajes, ha hablado de Leonardo Koutris:

"Yo del mercado de fichajes no hablo...El chico hay que dejar que se adapte, es una posición que necesitábamos mejorar por la situación de Baba..."

Baba no ha ido a entrenar el jugador africano se marcha del entorno bermellón, esta mañana no asistía a la sesión en Son Bibiloni. Moreno ha dicho que no lo sabía hasta que se ha enterado momentos antes de entrenar.

El Mallorca tiene una "final" en Son Moix, la primera de las que se avistan en el horizonte en el mes de febrero; Mallorca-Valladolid.