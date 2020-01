Resolución a las mociones

Este mandato se está caracterizando por los acuerdos de los distintos grupos políticos a la hora de aprobar mociones en las sesiones plenarias. A veces se trata de propuestas que presentan de forma individual alguna de las cinco formaciones con representación municipal, otras veces se hace de forma conjunta. Estas mociones en ocasiones se aprueban sin modificar el texto, o bien, se admiten enmiendas y modificaciones.

Una vez que se aprueban, llega el momento de ponerlas en práctica y aquí es cuando los grupos en la oposición se quejan, en algunos casos, porque no se llevan a cabo y quedan olvidadas. Borja del Barrio, teniente alcalde en el Ayuntamiento de Medina del Campo asegura que las mociones no se guardan en ningún cajón y se van poniendo en práctica en la medida de las posibilidades y en función de la urgencia. Así, ha recordado, que la enfocada a regular el tránsito de los patinetes se ha paralizado a la espera de conocer la normativa que se va a establecer a nivel estatal.

Desde el Grupo Socialista se recuerda que las mociones son una declaración de intenciones y que a veces se acatan y, a veces no. Teresa López, concejal socialista, pone como ejemplo la que se aprobó para eliminar la presencia del elefante en el desfile navideño y no se cumplió. Así mismo, López reconoce que en este mandato se está llegando a más acuerdos porque los grupos municipales trabajan con mayor diálogo. Pese a todo, ha dicho, siempre hay alguien que no apoya las propuestas de otros por cuestiones personales o simplemente por llevar la contraria.