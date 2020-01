Celia Ferrero (ATA): "Las mujeres emprendedoras están tirando del carro del trabajo autónomo"

La vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA y presidenta de este colectivo en la Región de Murcia, Celia Ferrero, presenta este viernes, 31 de enero, el barómetro de la situación del autónomo en nuestra comunidad autónoma.

En el informativo matinal de Hoy por Hoy-Región de Murcia hemos hablado con ella.

Celia Ferrero ha destacado que se está viendo como el impulso de la mujer está creando un importante dinamismo en el autoempleo y en el trabajo autónomo tanto en la Región de Murcia como en el resto de España. Ha añadido que las comunidades autónomas donde hay más crecimiento económico es donde se ve ese dinamismo.

ATA pide al Gobierno de España que apoye a los empresarios y a los emprendores ya que son una importante fuente de generación de empleo,

Insiste en que el Gobierno de España tiene que poner en el centro de las políticas al empresario y que no se le ponga en la diana. Celia Ferrero insiste en que el Gobierno debe ser consciente de las circunstancias de los autónomos ya que no tienen las mismas condiciones que las grandes empresas, por lo que es importante que no les suban los costes.

Ponía el ejemplo del aumento a 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional ya que la subida de este coste podría ser perjudicial para el autónomo que tiene contratado a personal a su cargo.