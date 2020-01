El Real Murcia quiere romper la historia con "ilusión y prudencia"

Muchísima ilusión y muchísima prudencia. Esta es la actitud que tienen en el Real Murcia para poder ganar por primera vez en el Iberoamericano Bahía Sur. Los granas sí han ganado en San Fernando pero no a este San Fernando CD que toma las riendas del antiguo club de la isla gaditana.

El Murcia solo se ha enfrentado a este San Fernando Club Deportivo en siete ocasiones, todas ellas en Segunda B, con cinco derrotas para los granas, un empate y una victoria, estos dos últimos resultados en Nueva Condomina. En el Bahía Sur tres derrotas.

Partido complicado además contra un San Fernando que esta semana anunciaba la destitución de Tito García San Juan. Las dos derrotas consecutivas contra Granada B y Villarrubia y una única victoria en los últimos nueve partidos han obligado a dar un giro al timón de un equipo hecho para el ascenso y en horas bajas. Alberto González, que estaba entrenando al Real Jaén en Tercera, será el que lidere el banquillo azulino.

Cuestión que no entusiasma a Adrián Hernández, que asegura que siguen creciendo pero reconocen que tienen muchísimo margen: "Teníamos que remontar doce puntos y lo hemos conseguido. Pero si pierdes dos partidos los fantasmas vuelven a aparecer".

Partido para el que lo más probable es que Víctor Curto no entre en la convocatoria por la sobrecarga o pinchazo que sufrió en el gemelo, según el técnico murcianista. Tampoco estará Andy Escudero, que dejó el Murcia esta semana y ya es jugador del Intercity: "No le he podido dar los minutos que se merece". Sí estarán Iván Pérez y Chumbi.