La mismísima 'puntualidad inglesa' se presenta en Hoy por hoy de la mano de Zoo Cabaret

Los británicos entonan estos días 'la hora del adiós'. Dicen bye, bye a la Unión Europea; aunque no terminan de irse definitivamente. Ahora se abre un periodo de transisión que, si nadie lo remedia, se extenderá hasta la hora de las uvas del próximo 31 de diciembre.

El 'adiós muy buenas' o el 'adiós mundo amargo' que dicen algunos murcianos mientras se toman unas cañas de cerveza pensado en lo que pudo ser y no fue con los ingleses no es real del todo. Vamos, que se van pero no del todo.

¡Y claro! Puestos a echar de menos a nuestros vecinos, hoy nos ha dado por recordar 'algunas' cosas buenas que tienen los británicos; por ejemplo, los pubs; el rugby; los museos; respetar las colas; la educación, con el 'please', el 'thank you' y el 'sorry' todo el día en la boca, y como no, la puntualidad inglesa. Una putualidad que suele toparse con la 'pachorra' que tenemos en el sur del continente europeo, -"para que andar siempre corriendo si vamos a llegar al mismo sitio"- pensarán algunos.

Tal es nuestro desconocimiento de la puntualidad que hemos decidido invitarla al programa Hoy por hoy donde hemos escuchado sus impresiones en el espacio 'Pasamiento bufolírico en diferentes actos con apoteosis final', que cada viernes protagonizan los bichos de Zoo Cabaret.