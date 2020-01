Imanol Alguacil considera que la Real "se ha hecho fuerte" en el mercado invernal

Imanol Alguacil ha comparecido en Zubieta para analizar la última hora de la Real Sociedad, que pasaba por el sorteo de Copa contra el Real Madrid, la visita liguera a Leganés y el cierre del mercado de fichajes.

-Solo saldrán Sagnan y Pardo. “Contento porque antes de las vacaciones quería que toda la plantilla llegara hasta el final. Sagnan entendíamos que la cesión era buena al Mirandes cerca de casa y tendrá posibilidades de jugar. Y lo de Pardo que hay que darle las gracias por lo que ha hecho en este club desde pequeño, es un realista más. Esto va rápido y los jóvenes vienen apretando fuerte. El ha hecho todo lo posible por quedarse. Le deseo lo mejor en el Girondins”.

-Llorente y el Mónaco. “No lo de. Al presi le dije claro, quiero acabar la temporada los que estamos. Pero el club se ha hecho fuerte en este mercado y ha demostrado que tiene personalidad y valores, y hemos entendido que esta plantilla es la que nos va a hacer conseguir los objetivos que buscamos. Y con estos jugadores que nos quedamos vamos a ir a muerte hasta el final”.

-Perdón a Willian José. “El tiempo dirá. Pero no tengo dudas. Todos fallamos. El primero yo. Los jugadores también. Son humanos. Es consciente de lo que ha hecho. Le vamos a dar la vuelta, porque sabe que defiende a un gran club. Sus compañeros le van a apoyar. Y la afición lo va a entender porque a mí fue el primero que me molestó lo que hizo. Pero con trabajo le vamos a dar la la vuelta”.

-Rival duro en cuartos: el Real Madrid. “Seguramente para ellos también lo seremos nosotros. Es el peor rival que les podía tocar, pero la pena es que jugamos allí el partido, pero tenemos la confianza de que haciendo nuestro trabajo podemos conseguir pasar la eliminatoria”.

-Willian José irá a Leganés. “De hecho el pasado día fue a la convocatoria. Está entrenando muy bien. Así que seguramente estará en la lista porque creo que está en un gran momento y para el equipo es una noticia importante que todos estemos”.

-Cómo se entera del sorteo de Copa. “Me he enterado pasado quince minutos. La verdad es que he pensado que era el Madrid y no he reaccionado de una manera diferente que en el anterior sorteo, porque estamos centrados en el partido contra el Leganés”.

-Isak presiona a Willian José. “Willian José va a tener que apretar, como lo ha hecho hasta ahora. Esa es la mejor noticia para el equipo porque la competencia ayuda a todos”.

-Visita a Leganés. “Complicada. Alterna el 5-4-1 con 5-32. Es un equipo difícil en su casa, que se repliega bien en su campo y para ellos la victoria es muy importante pero también para nosotros. Porque estamos muy convencidos de que necesitamos ganar para seguir luchando por nuestros objetivos. Queremos encontrar sus debilidades pero para ello hay que hacer las cosas muy bien. Es un equipo muy solidario”.

-Rotaciones. “Gestiónanos de dónde venimos, no a dónde vamos. Pero estoy tranquilo, porque estamos compitiendo muy bien así que afrontamos el siguiente partido y ya llegarán los siguientes”.