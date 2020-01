El pleno municipal aprueba la gestión directa de la estación de autobuses

El primer pleno municipal de 2020 ha dado el visto al dictamen de la comisión de urbanismo, obras y servicios sobre la memoria realizada para determinar la mejor forma de gestión de la estación de autobuses. Una gestión que seguirá como hasta ahora realizada de forma directa por el Ayuntamiento. Tras la exposición pública durante treinta días y las alegaciones será de nuevo el pleno quien apruebe definitivamente el documento para la gestión de esta estación.

Claudia de Santos Concejala de tráfico y movilidad aseguraba que esta elección es la más eficiente y sostenible considerando la memoria que ha analizado aspectos sociales, técnicos y financieros. La estación, confirmaba de Santos, va recibir este año un fuerte empujón por parte del Ayuntamiento con partidas en el presupuesto y con la llegada a sus instalaciones de la concejalía de Tráfico y Movilidad.

Por su parte el portavoz popular Pablo Pérez se ha felicitado porque por fin el PSOE se preocupe de esta infraestructura ya que asegura que el propio equipo de Gobierno no cumple con el actual reglamento de la estación aprobado en 2018 sin la contratación de un responsable de la estación, la falta de control acceso a la campa o el no funcionamiento de la megafonía y las pantallas informativas entre otros “lo que me preocupa de la gestión directa asumida por el equipo de Gobierno es la poca voluntad y su gestión incumpliendo algunos artículos del reglamento. La estación necesita ahora mismo una mayor responsabilidad por parte del PSOE, que hasta ahora no ha habido, que como hemos visto ha sido bastante escasa”.

Ha asegurado el portavoz popular que los socialistas apuestan por esta gestión directa en vez de estudiar otros modelos que les llevaría a realizar pliegos de contratación, que de manera irónica ha comentado, no se les dan bien, como puede verse tras los retrasos el pliego de ORA o el del servicio de limpieza y recogida de basuras.

Siguiendo con temas relacionados con el transporte el plenario ha aprobado una declaración institucional para potenciar las conexiones ferroviarias de la ciudad con todas las infraestructuras y servicios complementarios para su correcto funcionamiento.

Jesús García Zamora portavoz del partido socialista ha sido el encargado de dar lectura a los principales puntos que vienen a recoger la práctica totalidad de las demandas planteadas por la plataforma de usuarios del AVE “Trabajar en una mejora integral en la conexión, accesibilidad, aparcamiento y funcionalidad de los servicios ferroviarios. Promover intervenciones para hacer más eficiente el flujo de entrada y salida en las vías de acceso de la estación e instar a ADIF que replantee mejoras en la disponibilidad de plazas de Parking”. O la potenciación de puntos de la conexión intermodal del transporte metropolitano con las líneas 11 y 12 del transporte urbano. Además se insta a los parlamentarios segovianos a impulsar medidas a incorporar las líneas de alta velocidad y líneas de media distancia como parte de las líneas de subvenciones públicas para el transporte diario en toda la comunidad.

También relacionado con el transporte se ha votado la propuesta de Ciudadanos instando a la administración central a buscar una solución real y definitiva al peaje de las autopistas AP6, AP61 y AP51. Para que se liberalicen estas carreteras cuando termine el actual contrato y que se estudien mientras tanto posibles bonificaciones a los usuarios.

Respecto a otras mociones se ha dado luz verde a la propuesta del equipo de Gobierno para la implementación de actuaciones municipales en prevención de la ludopatía respecto a las licencias de nuevas casas de juego y apuestas, con medidas menos permisivas con estas empresas.

Entre otros puntos se ha aprobado definitivamente el presupuesto para 2020 tras tener en cuenta algunas reclamaciones y alegaciones, unas cuentas que ascienden a 67,3 millones de euros, además se acordado solicitar a UNICEF la renovación del sello de reconocimiento de Segovia como ciudad amiga de la infancia.