PP y Ciudadanos contra el Reglamento de Participación de Cuéllar porque dicen beneficia al equipo de Gobierno

PSOE, IU y Centrados sacaron adelante la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana que no contó con el apoyo de PP ni de Ciudadanos en el último pleno municipal de Cuéllar. El portavoz de Ciudadanos, David de las Heras, considera que "el reglamento de participación ciudadana ya está creado, se llama democracia. La gente ha votado a las personas que estamos aquí representándolas y somos nosotros quienes debemos exponer los problemas de las personas". Además el concejal de la formación naranja valora que la decisión de participación en los plenos está controlada por el alcalde ya que apunta a que es quien decide quién puede o no participar.

Desde Ciudadanos consideran que es una medida populista e innecesaria. "Desde Ciudadanos nos mostramos dispuestos a escuchar las propuestas e inquietudes de los vecinos y no queremos participar en este reglamento que es una herramienta que va a utilizar el gobierno para ponernos más difícil la oposición a nuestro partido y no vemos que se saque nada positivo".

Tanto desde Ciudadanos como desde el PP pusieron en entre dicho la redacción de distintos artículos con los que no están de acuerdo y consideran que han distintas interpretaciones, no se deja claro el fin de las mismas o no se adecúan a lo que ellos consideran participación. El PP manifestó la misma opinión que Ciudadanos y piensan que el reglamento se podría redactar de otra manera para que sea más beneficioso. No se muestran contrarios a la participación ciudadana pero apuntan a que debe realizarse de otro modo. El concejal popular, Marcos Rodríguez puso de manifiesto que en el Reglamento debe recogerse la Ley Orgánica 4/2001 de 12 noviembre que regula el Derecho de Petición como se ha hecho en otros Reglamentos de Participación que tienen otros Ayuntamientos.

Rodríguez señaló en el pleno que "hay un veto importante y es una herramienta del gobierno para direccionar las propuestas que se traigan al pleno". Incidió en que no es una herramienta adecuada para aprobar y manifestó que desde el PP no quieren participar en ello porque se realiza fuera del pleno. Así los populares pidieron que se retirara el reglamento y que se redacte de una forma más adecuada. "Podremos debatir cómo se puede hacer la intervención del público, no nos negamos a ella, pero este no es el mecanismo ni cuenta con las pautas adecuadas para garantizar la libre opinión de los espectadores", argumentó Rodríguez.

Desde el PP manifestaron que "nos interesa lo que dice la gente y las propuestas que puedan traer, pero tienen un mecanismo histórico en el que se han utilizado los partidos políticos". Además consideran que con este reglamento no se da voz a la ciudadanía sino a lo que interesa al equipo de gobierno.

La concejal de participación, Montserrat Sanz explicó que en la Junta de Portavoces se informa sobre lo que se va a tratar en el próximo pleno y se escucha. "La alcaldía admitirá o no las propuestas y contestará porque las admite o no. Las propuestas son públicas, se registran y se expondrán en el pleno, sin levantar acta pero, con el resto de vecinos escuchando y lo que el equipo de gobierno o la oposición contestes. Si no se puede contestar en ese momento por algún motivo se hará por escrito en 30 días", recordó. Así mismo incidió que el Reglamento de Participación es más que la participación de los vecinos en los plenos sino que recoge también la creación de Consejos Sectoriales donde se prima la presencia de los ciudadanos, etc.

El alcalde, Carlos Fraile lamentó las opiniones de Ciudadanos y PP. "Veo que tienen un tremendo derrotismo por este reglamento, le han estrujado al máximo y a su conveniencia porque no creen en la participación". Fraile se mostró convencido del mandato representativo pero también defendió que los vecinos intervengan en los plenos una vez terminen. "Creemos que es bueno que la gente que quiera participe, hay que regularlo y este es el mecanismo para hacerlo. Me sorprende que digan que aquí se coarta el trabajo de la oposición cuando se viene una vez al mes a dar cuenta ante los grupos políticos y los vecinos que vienen". El alcalde considera que se da un paso más para que la oposición siga haciendo su papel y que los vecinos participen de manera regulada. "Me comprometo en la Junta de Portavoces a tratar todo lo que llegue, porque la participación es una herramienta buena si creemos en ella", concluyó.