El Cid: "Hoy te digo que nunca más me vestiré de luces, pero el traje de torear tira mucho"

Nuevos tiempos para la información taurina en Radio Sevilla gracias a las últimas tecnologías. El programa El Toreo, uno de esos espacios sin lugar a dudas históricos en la programación de nuestra emisora, vuelve a emitirse desde este fin de semana, presentado por Paco García junto con sus habituales colaboradores: Eduardo Dávila Miura y José Manuel Peña.

No lo hace en la radio analógica ni digital, no nos encontraréis en el dial de vuestros aparatos de radio, donde, no obstante y como viene ocurriendo hasta ahora, seguiremos apareciendo, eso sí, cuando la actualidad lo demande en nuestros boletines informativos, en la edición local del programa Hoy por Hoy que dirige y presenta Salomón Hachuel y, por supuesto, durante la Feria de Abril con nuestras retransmisiones desde la Plaza de Toros de la Real Maestranza y, como no, con nuestras clásicas tertulias del Hotel Gran Meliá Colón presentadas un año más por Manolo Molés, quien, por cierto, también vuelve este fin de semana con su programa 'Los Toros' a la web de la Cadena SER (cadenaser.com).

Pero El Toreo, como programa propio, sí vuelve a estar muy presente en la radio online, en nuestra web radiosevilla.es, donde encontraréis desde ya esta nueva sección dedicada a la información taurina y, por supuesto, en nuestro apartado de programas A la Carta.

El Toreo, que regresa por tanto a la programación de Radio Sevilla con la intención que siempre tuvo desde que en los años 40 del pasado siglo XX inició su andadura el recordado Enrique Vila, dando voz a sus protagonistas y ahondando en la actualidad taurina del momento que, por fortuna, en Sevilla sigue siendo mucha.

Claro está, mucho han cambiado las formas de hacer radio, pero de aquel Toreo, tomamos en estos días el testigo y lo hacemos en este programa de reencuentro hablando con una figura de primera línea, torero sevillano, que está, como quien dice, recién despedido de los ruedos: Manuel Jesús 'El Cid'. Pero hay más, porque el miércoles, la Capilla de la Carretería acogió una misa en memoria del recordado e histórico empresario de la plaza de toros de Sevilla Diodoro Canorea Arquero en el vigésimo aniversario de su muerte y el lugar fue punto de encuentro de muchos taurinos como el maestro Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', el también torero Víctor Puerto o el empresario José Luis del Serranito, uno de los promotores del sencillo homenaje.

Además, el próximo martes tenemos Mano a Mano en Cajasol entre el diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes y el compañero Juan Ramón Romero; también ese día se hablará de toros en el salón de carteles de la Maestranza gracias a la Fundación de Estudios Taurinos, y alguna que otra cosita os contaremos de carteles que se anuncian para las próximas semanas en la provincia y, como no, de la temporada en Sevilla que, como ya sabéis, comenzará el 12 de abril, Domingo de Resurrección en el que ya parece que se acartelarían Morante, Talavante y Roca Rey, con las consiguientes ausencias en tan emblemática fecha de Julián López 'El Juli' o Pablo Aguado, triunfadores del pasado año en la Maestranza.

Todo se lo contamos a partir de ahora... Bienvenidos al Toreo.