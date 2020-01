Manifestación en Olite contra los recortes sanitarios

Para evitar la despoblación hay que respetar unos servicios públicos eficientes. Con este principio las plataformas vecinales de Beire, Pitillas, Olite, San Martin de Unx y Ujué invitan a la ciudadanía a participar en la manifestación que este sábado va recorrer las calles de Olite para reclamar un servicio médico digno, tras los recortes de horarios en los consultorios de Beire y Pitillas. Santiago Costa, vecino de Pitillas, señala que "no se trata de un frontón o un centro cívico, hablamos de un derecho fundamental" y, en este sentido, recuerda que "el Gobierno de Navarra ha manifestado en muchas ocasiones que es una prioridad política, entonces que tomen medidas políticas, no administrativas y si de verdad quieren que estos pueblos no se mueran, con estas puntillas sólo consiguen que la gente joven no se queda a vivir en los pueblos".

La consejera de Salud, Santos Indurain, anunció en el pleno del Parlamento un refuerzo en enfermería y en atención domiciliaria, pero las mejoras no se notan, según Milagros Lacheta, vecina de Beire, "hoy mismo, que el horario es de 10'10 a 11'30 en el consultorio de Beire, a las 10'25 aún no había llegado ni médico, ni enfermera y es normal porque vendrán de Pitillas o de Caparroso, tienen que atender a más gente y no les da tiempo".

La cita es este sábado a las cinco de la tarde a las puertas del centro de salud de Olite, desde allí partirá la manifestación que acabará en la Plaza de Carlos III.