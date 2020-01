Carrete y "...los chinos"

El 325 veces jugador del Valencia Pepe Carrete,capitán de finales de la década de los 70 ,campeón de la Copa, Supercopa y Recopa de Europa con el Valencia CF, recibió el pasado miércoles un homenaje en León en la previa del partido entre la Cultural Leonesa de quien Carrete fue entrenador y del Valencia CF del que fue jugador.

Pepe Carrete comentó posterior al partido, refiriéndose a los representantes de Singapur que había en el palco presidencial que “.. los chinos no le dieron ni los buenos días “ añadiendo un coloquial : “....pues que se vayan al carajo”. Les dejo a ustedes el trabajo para que lo busquen en Internet . Lo grave no es que no saluden a Pepe Carrete ni Teo Swee wei, director de la oficina de Murthy, ni Sean Bay, director de la Academia del Valencia CF, que hace pocos meses estaban en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur. Lo grave es que ,es imposible que ninguno de los dos sepa quién es Carrete porque además no han tenido ni el más mínimo interés en preguntar quién era y tampoco el jefe de prensa del club Alex Navarro debió de ilustrarles. Es una prueba más de la desafección y desinterés absoluto que tienen los funcionarios de Peter Lim y él mismo, por todo lo que es la historia de “ su “ club.