El Brexit contado por una aragonesa en Manchester

Marta es una profesora zaragozana que lleva dos años y medio en Manchester. Desde allí, asegura que hoy hay una sensación extraña. Manchester sale de Europa a pesar de que esta ciudad al noroeste de Inglaterra dijo "no" al Brexit. Ahora, la principal preocupación de sus habitantes es si podrán reclutar a personal inmigrante para cubrir los servicios más básicos.

"Los sistemas de salud o educación los sostenemos los inmigrantes, entonces la gente que trabaja dentro del sistema está preocupada porque con el nuevo sistema de piezas por puntos creen que no va a ser posible traer a la gente necesaria para que todo siga en movimiento", explica Marta.

En su caso, la idea es quedarse Manchester aunque no hace planes a largo plazo. De momento, está en período de gracia. "Si me puedo quedar aquí hasta que llegue a los cinco años que me hacen falta no tendría problema, pero aun así estoy atrapada porque si me voy durante más de 90 días mi cuenta vuelve a 0 y debería volver a empezar el proceso", comenta preocupada.

Eso sí, Marta lo tiene claro, el Brexit ha sucedido porque "querían comprar la inmigración y tienen ese sentimiento nacionalista que les hace pensar que su país es mejor y que estarán mejor solos. Ellos tienen nostalgia del gran imperio que fueron y todavía consideran que lo son por lo que creen que estarán mucho mejor".