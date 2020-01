El lunes 10 de febrero a las 12 del medio día se celebrará en el Ayuntamiento de Trillo el pleno que debatirá la moción de censura presentada contra la alcaldesa del partido socialista Lorena Álvarez, siete meses después de las elecciones municipales.

Si prospera el nuevo alcalde será Jorge Peña, portavoz del grupo popular en Trillo y el más joven de todos los concejales. La moción de censura se presentó el lunes ante la Secretaría del Ayuntamiento firmada por los 4 concejales del PP y el concejal de la Agrupación de Electores Alternativa para Trillo y Pedanías. Los firmantes suman 5 concejalías frente a 4 del gobierno socialista.

MOTIVOS DE LA MOCIÓN DE CENSURA

En el escrito en el que motivan su decisión señalan que "la actual alcaldesa, consciente de la situación de inferioridad de su grupo se comprometió expresamente a acometer en un plazo de 6 meses una serie de reformas y cambios en la organización y funcionamiento de la Corporación, buscando una mayor eficiencia y propiciando la participación e implicación de todos los concejales".

"Transcurrido el plazo pactado, no se ha cumplido ese compromiso y no se facilita la participación del resto de concejales. Un equipo de gobierno de solo 4 concejales que no sabe coordinarse con el resto de grupos está llevando al pueblo a una situación de inmovilismo y dejadez que no podemos dejar pasar".

"Por tanto, ante la pérdida de confianza en la actual alcaldesa y la urgente necesidad de aprobar el presupuesto general de este 2020, entendemos más que justificados y cumplidos los requisitos necesarios para activar el procedimiento de la moción de censura".

RESPUESTA DE LA ALCALDESA

La alcaldesa socialista de Trillo, Lorena Álvarez, ha querido desmontar uno por uno los motivos aducidos por los concejales firmantes de la moción.

Álvarez considera que todos esos compromisos sí están cumplidos y han sido ellos los que en todo momento no han querido participar en nada

“No nos queda otra que resignarnos y agradecer el apoyo a los vecinos”, ha señalado Lorena Álvarez.

Lorena Álvarez y Rafael Esteban Foto SER GU / Lorena Álvarez y Rafael Esteban/Foto SER GU

El PSOE, como partido, ha lamentado esa moción y fija su mirada especialmente en el concejal de la Agrupación Independiente en quién, dice Rafael Esteban, secretario de organización, recaerá la responsabilidad de lo que a partir de ahora ocurra en ese ayuntamiento