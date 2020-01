"Los británicos llevamos seiscientos años en Canarias y solo cuarenta en la Unión Europea"

Winston Churchill, Francis Drake, Horatio Nelson, William Shakespeare, Agatha Christie y The Beatles, todas estas grandes figuras británicas pasaron en algún momento por Canarias. "Los británicos llevamos seiscientos años en Canarias y solo cuarenta en la UE", explica Larry Yaskiel, un británico afincado hace treinta años en Lanzarote, autor del libro "La conexión británica con Lanzarote y Canarias", de Ediciones Remotas. La obra explora los seis siglos de historia canario-británica, desde los anglonormandos hasta el brexit, pasando por el comercio de fruta, el turismo o las conexiones con las antiguas colonias británicas en América.

"Inglaterra está relacionada con Canarias desde la llegada de los Normandos en 1402. En el primer barco ya venían ingleses. Desde entonces han pasado seiscientos años con una gran vinculación entre las islas y el Reino Unido. Inglaterra solo lleva treinta y seis años en la Unión Europea. Una conexión de tantos años no se va a romper por una cosa como el Brexit", explica Larry Yaskiel en Hoy por Hoy Lanzarote. "Los cinco millones de ingleses que vinieron a Canarias el año pasado no van a decir este año que no vienen por el Brexit", añade Larry.

Cinco millones de ingleses que llegaron a Canarias el año pasado y lo recordamos el día en que la Reino Unido sale de la Unión Europea. Siglos de relación con los británicos y lazos culturales, sociales y emocionales imposibles de romper. Un ejemplo, Brian May, el guitarrista de Queen que llegó a nuestra tierra, se enamoró, acabó su tesis doctoral aquí y hasta planeó un concierto con el guitarrista de la mítica banda británica en el Roque de los Muchachos, un sueño que nunca pudo realizar. Aquel concierto que nunca tuvo lugar fue el origen del festival Starmus, que combina ciencia, arte y música, que nació en Canarias. Escucha la entrevista completa a Larry Yaskiel y Garik Israelian, investigador del IAC y director de la tesis de Brian May sobre el polvo zodiacal.

Canarias fue junto a Madeira y Azores la ruta "The West india Island" que transportaba vino, tomates o plátanos

La ruta que los británicos denominaban las Islas Occidentales incluía a Canarias, Madeira y Azores y fue utilizada durante décadas para la expansión comercial de Reino Unido con estos territorios insulares y el África Occidental. Se conservan algunos carteles promocionales de la época, de finales del siglo XIX, y numerosos testimonios de todo tipo, que describen cómo concebía el pueblo más viajero del mundo a Canarias, cuando la gran aventura era conocer tierras lejanas y extrañas. Entre ellas Olivia Stone que realiza una detallada descripción de Lanzarote, como de las restantes islas.

Los lazos anglo-canarios han dejado huella en ambos lados. Aquí, como todos sabemos, en los puertos, cuyo desarrollo impulsaron los británicos para poder ampliar sus relaciones comerciales: exportaron vino, tomate, plátano, etc. En el sector turístico, primero dando a conocer las bondades climatológicas de Canarias como balneario de Europa y luego levantando los primeros alojamientos hoteleros. Las islas de la Macaranosia eran, en realidad, plataformas para su expansion comercial por su ubicación estratégica. Asi fue durante siglos.

El embajador británico descubrió al preparar su visita a las Islas la huella Canarias en Reino Unido: que “el Canary Wharf de Londres debe su nombre al comercio tan importante que ha habido entre ingleses y canarios desde el siglo XVI. En esta zona portuaria londinense se ubica parte de la City, el corazón financiero. Por encima de los temores ante la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la UE, el ‘brexit' puede ofrecer una oportunidad para que los británicos redescubran Canarias como plataforma de conexión con África.

Hugh Elliot es un activo defensor de la consolidación de las relaciones bilaterales entre Reino Unido y España y en este marco consideró “posible” que, dados “los cinco o seis siglos que nos unen a Canarias, frente a los 35 que hemos estado en la UE”, puede establecerse una relación singular con las Islas por la que apuestan cada año 5 millones de británicos desde hace generaciones.

Para ello, tanto el Gobierno británico como el español deberían volver a ver al Archipiélago en el mapa global. Para que las Islas que un día lejano integraron la ruta atlántica de las West India Islands vuelvan a jugar algún papel en esta área del mundo en la era post-brexit. Ya que el Gobierno de Boris Johnson se propone consolidar sus relaciones con África. De hecho, Reino Unido ha suscrito ya una veinte de acuerdos con diversos países del continente africano, desde Túnez a Sudáfrica.