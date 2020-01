Carmen Linares repasa sus cuarenta años de flamenco en Fuenlabrada

Linares vuelve una vez más a Fuenlabrada, para inaugurar unas Jornadas Flamencas que convierten a la ciudad en la “capital del sur de este cante”, según aseguró en su día la propia artista, para quien esta ciudad es su casa. Linares, Premio Nacional de Música y una de las grandes figuras del flamenco a nivel internacional, afirma que Fuenlabrada ya es conocida por estas Jornadas, donde “han estado los mejores”. Para ella, la actuación que realice este sábado en el teatro Tomás y Valiente será “muy especial”, porque hace un repaso a lo más granado de su carrera y con ella arranca la gira de su espectáculo ‘Cantaora: 40 años de flamenco’. Así que, algo tan importante “he querido estrénalo en mi Fuenlabrada”, según ha contado en Cadena SER Madrid Sur.

El sábado será “la celebración de mis 40 años como solista, con mis mejores cantes, se va a abordar mi trayectoria, con la poesía en el flamenco”, aunque también habrá cosas nuevas. En esta gira colaborarán artistas como Estrella Morente, Miguel Poveda, Luz Casal, Arcángel o Pitingo, entre otros. “En cada actuación llevo un artista invitado. Son muestras de cariño, yo no llamo a nadie que no esté vinculado conmigo y siempre que sepa que le apetece un montón”, dice Linares. En Fuenlabrada será Pitingo quien abra estas colaboraciones, acompañando a la andaluza en la primera actuación de su gira. “Pitingo me parece una figura en el flamenco, un artista con un abanico muy extenso de repertorio. Estamos encantados porque, además, vamos a hacer el estreno de una canción”, afirma.

Linares, leyenda viva del flamenco, interpretará los temas más representativos de toda su carrera musical, cantes de mujer, temas extraídos del cancionero de García Lorca o sus particulares homenajes a Mercedes Sosa y Enrique Morente. Artista universal, siempre ha defendido que “para disfrutar de la música no es necesario ser un entendido, sino sentirla”. Después de 40 años de trayectoria sabe que “el arte tiene que evolucionar con el tiempo” y por eso el artista debe tener una base fuerte y estar con “los oídos abiertos” a otras músicas.

Y Rosalía…

Otras músicas que nos llevan a hablar del nombre del momento. Rosalía. Entre risas Linares dice, “yo no sé por qué me preguntan tanto por Rosalía”, pero no se esconde y opina. “Es una artista a la que le gusta mucho el flamenco y eso es estupendo, lo que pasa que ella ha ido en otro camino y está haciendo una carrera extraordinaria. Yo para bailar me encanta Rosalía, pero para escuchar cante jondo, no. Es una artista que está demostrando que tiene una valía y una personalidad y está haciendo una carrera estupenda. Nada más que puedo alegrarme por ella y porque una española tenga tanto éxito”, asegura.

Linares en una actuación en Utrecht en 2014. / Frans Schellekens (Redferns/Getty Images)

Camarón y Morente, esos recuerdos

La cantaora comenzó su carrera en 1980 y ha compartido cartel con artistas de la talla de Camarón, Enrique Morente, José Mercé o haciendo duetos inolvidables con Serrat, Poveda o Silvia Pérez Curz. De muchos de ellos guarda recuerdos impagables. Momentos mágicos como cuando Camarón actuaba en Torres Bermejas y se quedaba todas las noches a verlo. Pero, una de las relaciones profesionales y de amistad más especiales la tuvo con su ‘compadre’ Enrique Morente. “Estuve más de un año trabajando en el Café de Chinitas con Enrique, eran unos tiempos en los que éramos críos, lo pasábamos muy bien, nos daba la risa en el escenario y Enrique decía ‘por favor que nos van a echar’, era una risa nerviosa y antes de salir decíamos, por favor, vamos a no reírnos…, pero esto lo da la juventud, aunque siempre con mucha profesionalidad”.

Carmen Linares ha grabado discos históricos y fue elegida para la gira internacional de ‘El Amor Brujo’ con orquestas sinfónicas. En su carrera ha sido galardonada con el Premio Nacional de la Música o el Premio World Music de la Universidad de Berklee, entre otros muchos, y es una figura de reconocimiento internacional. Después de Fuenlabrada continuará la gira el 16 de febrero en el Teatro de la Zarzuela de Madrid

Las Jornadas Flamencas fuenlabreñas, que arrancan este sábado a las 21h, contarán con la participación de Dani de Morón, el cante de Israel Fernández y de Gregorio Moya, que actuarán el domingo, 2 de febrero, a las ocho de la tarde.