Pellicer: "Estamos trabajando como si mañana no existiera"

Sergio Pellicer no profundizó sobre los movimientos del último día de mercado y quiso mantenerse al margen. El técnico sí dijo que la ausencia de Diego González de la convocatoria se debe a una lesión y habló del rival del sábado, el Elche. "Es un equipo muy valiente, muy atrevido en su forma de jugar. Va a ser un partido para el que hemos trabajado toda la semana con la idea que tenemos de ir a por los tres puntos, ganar hace dar pasos hacia adelante más fácilmente. Pero sabedores de que nos vamos a enfrentar a un equipo que está luchando por los play off y que está haciendo las cosas muy bien". El entrenador sigue en su puesto a pesar de que el Club no lo haya confirmado. "Estamos trabajando como si mañana no existiera, en esa idea. Me siendo muy respaldado, esto de los entrenadores es el trabajo del día".

En la convocatoria hay 20 futbolistas: Munir, Luis Hernández, Lombán, Boulahroud, Juankar, Adrián, Sadiku, T. Morente, R. Santos, Cifuentes, Juanpi, Buenacasa, Pacheco, Benkhemassa, Ismael, Juande, Hicham, Luis Muñoz, Kellyan y Antoñín.

Bajas: Diego González, Keko Gontán y los filiales Julio y el portero Gonzalo. Altas: Tete Morente, Lombán, Buenacasa, Benkhemassa y los filiales Juande y el portero Kellyan.

El Elche - Málaga se celebrará el sábado a las 21 h y lo podrán seguir en la SER en el 102.4fm, sermalaga.es y app.