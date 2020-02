Cinco salidas y cinco entradas. Ese es el intenso balance del mercado invernal en las oficinas del Alavés. No parecía que hubiera muchos movimientos previstos a principios de diciembre pero la lesión de Tomás Pina desató un ritmo frenético en la planta noble del Paseo de Cervantes. Sergio Fernández, Director Deportivo, ha tenido este mes el teléfono móvil echando humo y se ha merecido un buen descanso.

Sivera se fue cedido al Almería. Luego le tocó el turno a Guidetti que marchó prestado al Hannover 96. Con Wakaso la operación fue de traspaso y el consiguiente ingreso de unos 4 millones de euros. Terminaba contrato en junio y no aceptó una oferta a la baja. Ya está en Nankín (China). Lo mismo ha ocurrido con el colombiano Daniel Torres, que finalizaba vinculación contractual y se ha comprometido con el Real Zaragoza. El Alavés se ahorra su sueldo (unos 800.000 al año). Javi Muñoz, por su parte, desembarca cedido en el Tenerife hasta el mes de junio del año 2020.

En cuanto a las entradas, Camarasa e Ismael han llegado cedidos desde el Real Betis. Roberto Jiménez, portero, también ha regresado a LaLiga prestado desde el West Ham. Ljubomir Fejsa es del Benfica pero está en Vitoria hasta junio. Edgar Méndez, por último, fue el último refuerzo procedente del Cruz Azul. Traspaso a cambio de una pequeña compensación económica. También vuelve Jeando Fuchs aunque todo hace indicar que no contará para Asier Garitano. Estaba cedido en el Maccabi Haifa de Israel pero no pudo triunfar en Israel.

Rafa Navarro no ha hecho las maletas aunque no tiene minutos. Seguirá vinculado a la entidad alavesa porque no ha rescindido el contrato y no ha encontrado destino. Lucas Pérez ha interesado al Sevilla, Valencia y Villarreal entre otros pero no ha salido. Se pedían 25 millones por su libertad. Burgui sonó para el Depor y el Cádiz pero el Alavés lo quiere en Vitoria y Duarte también ha recibido algunas ofertas. "Renové en abril y yo ahora mismo me veo en este club luchando por conseguir los objetivos", comentó esta misma semana.